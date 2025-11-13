OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Mayne-Nicholls realiza íntimo cierre de campaña en el Biobío: “El domingo veremos si lo que creemos le hizo sentido a la ciudadanía”

    El candidato independiente compartió en un centro de eventos de San Pedro de la Paz con su equipo y un grupo de partidarios.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    En el centro de eventos Tijuana de la comuna de San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío, el candidato independiente Harold Mayne-Nicholls realizó este miércoles un acto de fin de campaña, en cuyo marco sostuvo un íntimo encuentro con partidarios y miembros de su equipo.

    El extimonel de la ANFP ya había adelantado que sus actos de cierre no serían multitudinarios, sino que eventos donde pudiera “compartir con la gente”.

    “Lo que hemos querido hacer hoy es invitar a todos aquellos de Concepción, la zona centro-sur y sur, a juntarnos acá, agradecerles el tremendo trabajo que hicieron y compartir un rato”, indicó Mayne-Nicholls.

    Al respecto, sostuvo que “no me gusta hacer grandes eventos donde yo solo hablo y no escucho”, tras lo cual relevó que “tiendo a creer que los grandes eventos son como fuegos artificiales: maravillosos mientras alumbran, pero después pasan a ser humo”.

    Respecto de sus posibilidades de pasar a segunda vuelta, Mayne-Nicholls, quitó peso a las encuestas que le dan “entre un 2% y un 6%” de los votos y dijo que esperará al domingo para ver “si esto, en lo que nosotros creemos, le hizo sentido a la ciudadanía”.

    Tras su visita al Biobío, el candidato independiente realizará otros dos eventos similares este jueves 13 de noviembre: en Valparaíso, a las 13 horas en el histórico bar-restaurante El Cinzano, para luego traladarse a Santiago, donde estará a partir de 18.30 en la Casona del Parque San Jorge, de la comuna de La Florida.

    Más sobre:Elecciones 2025Harold Mayne-Nichollscierre de campaña

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cámara de Representantes de EE.UU. vota a favor de poner fin al cierre de gobierno más largo de la historia del país

    Niño de 11 años muere tras caer del piso 16 de un edificio de San Miguel

    En cierre de campaña en Talca: Jara realiza guiños al gobierno y aborda polémica por gritos de sus partidarios en Maipú

    Parisi en su cierre de campaña en La Pintana: “Nosotros le vamos a bajar el sueldo a todo el aparato público”

    Detienen a Mauricio Ortega tras revocación de su libertad condicional confirmada por la Corte Suprema

    Dua Lipa canta El Duelo de La Ley en el Estadio Nacional: la historia del himno noventero del rock chileno

    Lo más leído

    1.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    2.
    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    3.
    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    4.
    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    5.
    Puente Alto: el escrito con que Toledo acusa en Contraloría a empleado al que se le detectó material de campañas de RN

    Puente Alto: el escrito con que Toledo acusa en Contraloría a empleado al que se le detectó material de campañas de RN

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    Cómo es el USS Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra del mundo que se unió al despliegue de EEUU cerca de Venezuela

    Cómo es el USS Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra del mundo que se unió al despliegue de EEUU cerca de Venezuela

    Cómo es el nuevo accesorio del iPhone firmado por el diseñador de la icónica polera de Steve Jobs

    Cómo es el nuevo accesorio del iPhone firmado por el diseñador de la icónica polera de Steve Jobs

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Cuándo sería la eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Cuándo sería la eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    Mayne-Nicholls realiza íntimo cierre de campaña en el Biobío: “El domingo veremos si lo que creemos le hizo sentido a la ciudadanía”
    Chile

    Mayne-Nicholls realiza íntimo cierre de campaña en el Biobío: “El domingo veremos si lo que creemos le hizo sentido a la ciudadanía”

    Niño de 11 años muere tras caer del piso 16 de un edificio de San Miguel

    En cierre de campaña en Talca: Jara realiza guiños al gobierno y aborda polémica por gritos de sus partidarios en Maipú

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial
    Negocios

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Rosanna Costa respalda rally del IPSA: “No está mostrando una situación que esté desalineada con los fundamentos”

    Presupuesto 2026: gobierno ingresa indicaciones de cambios sectoriales y deja para recta final tema de ingresos

    “Safaris humanos”: Italia investiga viajes pagados para disparar a civiles en la guerra de Bosnia
    Tendencias

    “Safaris humanos”: Italia investiga viajes pagados para disparar a civiles en la guerra de Bosnia

    Los nuevos correos que vincularían a Trump con Epstein: qué dicen

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    De Ronaldinho Gaúcho a Toni Kroos: las grandes estrellas que pasaron por el Mundial Sub 17
    El Deportivo

    De Ronaldinho Gaúcho a Toni Kroos: las grandes estrellas que pasaron por el Mundial Sub 17

    Los rivales de la Roja en la última fecha FIFA del año: Perú le saca un empate en el final a Rusia

    Valladares le raya la cancha a Esteban Pavez y ‘achica’ el sueño del nuevo estadio de Colo Colo

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo
    Finde

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Dua Lipa canta El Duelo de La Ley en el Estadio Nacional: la historia del himno noventero del rock chileno
    Cultura y entretención

    Dua Lipa canta El Duelo de La Ley en el Estadio Nacional: la historia del himno noventero del rock chileno

    Princesa Alba le regala a Dua Lipa una camiseta de Colo Colo

    Richard Ashcroft y su participación en los shows de Oasis: “Ya tengo un buen grupo de seguidores”

    Cámara de Representantes de EE.UU. vota a favor de poner fin al cierre de gobierno más largo de la historia del país
    Mundo

    Cámara de Representantes de EE.UU. vota a favor de poner fin al cierre de gobierno más largo de la historia del país

    Como el escándalo de Abu Ghraib: denuncian que venezolanos enviados por EE.UU. a El Salvador sufrieron tortura sistemática

    Un juez estadounidense ordena la liberación de cientos de detenidos en Illinois durante la represión migratoria de Trump

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte