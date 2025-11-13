Mayne-Nicholls realiza íntimo cierre de campaña en el Biobío: “El domingo veremos si lo que creemos le hizo sentido a la ciudadanía”

En el centro de eventos Tijuana de la comuna de San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío, el candidato independiente Harold Mayne-Nicholls realizó este miércoles un acto de fin de campaña, en cuyo marco sostuvo un íntimo encuentro con partidarios y miembros de su equipo.

El extimonel de la ANFP ya había adelantado que sus actos de cierre no serían multitudinarios, sino que eventos donde pudiera “compartir con la gente”.

“Lo que hemos querido hacer hoy es invitar a todos aquellos de Concepción, la zona centro-sur y sur, a juntarnos acá, agradecerles el tremendo trabajo que hicieron y compartir un rato”, indicó Mayne-Nicholls.

Al respecto, sostuvo que “no me gusta hacer grandes eventos donde yo solo hablo y no escucho”, tras lo cual relevó que “tiendo a creer que los grandes eventos son como fuegos artificiales: maravillosos mientras alumbran, pero después pasan a ser humo”.

Respecto de sus posibilidades de pasar a segunda vuelta, Mayne-Nicholls, quitó peso a las encuestas que le dan “entre un 2% y un 6%” de los votos y dijo que esperará al domingo para ver “si esto, en lo que nosotros creemos, le hizo sentido a la ciudadanía”.

Tras su visita al Biobío, el candidato independiente realizará otros dos eventos similares este jueves 13 de noviembre: en Valparaíso, a las 13 horas en el histórico bar-restaurante El Cinzano, para luego traladarse a Santiago, donde estará a partir de 18.30 en la Casona del Parque San Jorge, de la comuna de La Florida.