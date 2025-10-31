Mayne-Nicholls reconoce error en plebiscito de 1988: “El haber votado por el Sí me persigue y me avergüenza”

El candidato presidencial independiente Harold Mayne-Nicholls, aclaró las contradicciones sobre su voto en el Plebiscito de 1988, luego de que en distintas entrevistas entregara versiones diferentes.

En el programa de TVN, "Candidato, llegó tu hora" Mayne-Nicholls explicó que había dicho a Pedro Carcuro que había votado por el No, mientras que en una entrevista con Felipe Bianchi había señalado que su elección fue por el Sí.

“Siempre quedé convencido de que había votado por el No, habiendo votado por el Sí después de todo lo que pasó. Me equivoqué”, reconoció.

En ese sentido el candidato profundizó en su confesión, asegurando que el error de haber votado por el Sí me persigue".

“Eso me hizo decirle a Pedro que había votado por el No. Me avergüenza haber votado por el Sí”, aseguró, sentenció.