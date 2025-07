“Me ha asqueado, sobre todo de gente que se dice tan de principios católicos”: Matthei profundiza sobre videos donde se apunta que sufre alzheimer

La candidata presidencial de Chile Vamos y Amarillos, Evelyn Matthei, profundizó la tarde de este jueves sobre videos que han sido difundidos en redes sociales en los que se afirma que padece alzheimer.

La ex alcaldesa de Providencia, en T13 Radio, calificó esta mañana la situación como “una campaña asquerosa” en su contra, afirmó que los registros usados fueron adulterados y apuntó contra sectores que respaldan a la carta del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Durante esta tarde, en el programa Plan Perfecto de CHV, Matthei profundizó sobre esta situación.

“Esto empezó hace varias semanas atrás, con un ataque sistemático. Lo que hacen, son muchas cuentas distintas, que todas han atacado juntas (…) aquí hay una organización detrás”, acusó.

En esa línea, explicó el contenido de los videos que buscan plantear problemas en su condición de salud. “Básicamente, cuando yo hago alguna pausa, porque muchas veces hacemos una pausa, me la alargan con inteligencia artificial y le ponen como una música y me ponen unos ojos así como si estuviera perdida, y entonces, dicen que estoy con alzheimer”, detalló al respecto.

“Esta cosa de falsear a propósito de que yo estaría con un problema de salud, lo encuentro súper cruel hacia personas que en verdad tienen un familiar con alzheimer, porque es una enfermedad muy terrible, brutal y dolorosa”, contó.

“Entonces se me paró la pluma con esto y decidí salir a enfrentarlo”, aseguró Matthei.

Respecto a los autores de este tipo de videos, Matthei volvió a reiterar que corresponden a cuentas ligadas a republicanos.

“No sé quién está detrás, pero de que es coordinado lo es, porque no es una cuenta, son como 70 juntas atacando, con muchos mensajes y por todas partes”, planteó.

Consultada sobre si este tipo de comentarios respecto a su salud lo considera un momento difícil en política, Matthei sostuvo que “a mí me ha asqueado, lo encuentro asqueroso e inaceptable, sobre todo de gente que se dice tan de principios y tan católicos”.

En esa línea, también planteó que la invención de problemas en su salud está asociados a su condición de mujer. “Me indigna, no es que me duela. Pero además me indigna porque esto se lo hacen a las mujeres. Es que el machismo que hay. Entonces después sale otro diciendo que a mí se me ‘arranca la moto’”, sostuvo.

“Cuando (Ricardo) Lagos se ponía duro, porque yo a veces soy muy dura, porque no es que yo tenga un carácter suavecito, no. Me gusta reírme todo el rato, me gusta pasarla bien y que la gente que está conmigo lo pase bien, pero de repente se me para la pluma”, afirmó.

“Cuando uno tiene sangre en las venas a uno se le para la pluma, entonces ‘se me arranca la moto’, porque si un hombre se pone firme, es porque tiene carácter y una es histérica”, planteó al respecto.