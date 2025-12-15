SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    ME-O responsabiliza a Boric por el triunfo de Kast: “Es la mayor derrota de los últimos 100 años, de este siglo y del anterior”

    "Yo a diferencia de la izquierda tonta, no voy a insultar al electorado (...) No estoy de acuerdo con el resultado, no me gusta, me carga, pero así votaron los chilenos y los chilenos son sabios. Tomaron una decisión que yo no comparto, pero es culpa del gobierno", reflexionó.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio

    El excandidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami atribuyó al Presidente Gabriel Boric la responsabilidad por los resultados de las elecciones de ayer, donde José Antonio Kast se impuso como el próximo mandatario de Chile con el 58% de los votos.

    Las declaraciones de ME-O tuvieron lugar a las afueras del Ministerio Público, luego de que declarase en la causa iniciada por una denuncia suya para determinar eventuales negligencias y abusos de poder en la investigación del caso SQM, del que fue absuelto. La denuncia apunta a quienes resulten responsables en la Fiscalía, así como a la fiscal regional de Valparaíso, Clauda Perivancich y la fiscal adjunta Paola Castiglione, y a quienes resulten responsables al interior del Ministerio Público.

    Respecto de esta investigación, Enríquez-Ominami sostuvo: “He venido a la Fiscalía Nacional a avanzar en la denuncia que interpusimos con mis abogados por el uso de la Fiscalía para descalificar un liderazgo político, para, por razones políticas, sacarme de carrera, llenarme de acusaciones falsas, infamias y mentiras que destruyeron 11 años de mi vida, de mi familia, de nuestro proyecto político”, dijo al respecto.

    Me sacaron de carrera fiscales que no actuaron de acuerdo al derecho y he venido a declarar en la denuncia que yo mismo interpuse por filtraciones ilegales, manipulación de la prensa, torcer la prueba del derecho por desprolijidad procesal, por mala fe penal. Fui declarado inocente 13 veces en dos juicios penales orales y en este último duró 11 años”, criticó.

    Respecto de los resultados electorales reflexionó que “lo que hubo ayer no fue un resultado, fue un veredicto. Aquí sancionaron a un gobierno irresponsable y frívolo. Se trata de un presidente actual que es el gran responsable, el Presidente Boric, de esta farra histórica. Señor Presidente Boric, usted tendrá que asumir su responsabilidad de este veredicto tan duro para la fuerzas humanistas”.

    “Es un momento trágico, difícil, democrático. Los chilenos sancionaron, eligieron, fatigados de las mentiras, de las promesas incumplidas, de los que hicieron que las consignas fueran más que la convicción, que la lucidez fuera más que los compromisos, que la pobreza fuera un asunto de fotos, de selfies, de los que creyeron que la desigualdad no era un verdadero tema, los que nos entregaron a una agenda de orden falso. Y el presidente Boric tendrá que asumir su responsabilidad", apuntó.

    Junto con ello, emplazó también a los líderes del gobierno -al que calificó como uno de los peores de la historia- a también a asumir responsabilidad. “Es la mayor derrota de los últimos 100 años, de este siglo y del anterior. Nunca antes el país había sido tan duro con estos valores (humanistas)“, aseveró.

    “(Kast) ha ganado, los chilenos han elegido, yo a diferencia de la izquierda tonta, no voy a insultar al electorado. Hay una izquierda tonta que anda insultando a los que eligieron. Yo respeto y tiene lógica lo que hicieron, su rabia frente a la mentira del gobierno. No lo comparto. Yo no estoy de acuerdo con el resultado, no me gusta, me carga, pero así votaron los chilenos y los chilenos son sabios. Tomaron una decisión que yo no comparto, pero es culpa del gobierno", cerró.

