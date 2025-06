Medio Oriente, seguridad, migración e impuestos: los temas que marcaron el último debate oficialista antes de primarias

A una semana de las elecciones primarias, del próximo 29 de junio, se realizó este domingo el último debate oficialista televisivo de sus cuatro precandidatos: Carolina Tohá (PPD-PS-DC-PR-PL), Jeannette Jara (PC-AH), Gonzalo Winter (Frente Amplio) y Jaime Mulet (FRVS).

Los días previos a la instancia, que fue transmitida por TVN, estuvieron marcados, principalmente, por la ofensiva de la campaña de Tohá contra la de Jeanette Jara, ante el alza de esta última en las encuestas.

El episodio más álgido previo al debate surgió cuando Jara acusó a asesores de Tohá de introducir una narrativa "anticomunista" tras una entrevista en la que la exministra del Interior dijo no ser partidaria de que el PC gobierne el país. Tales declaraciones de la abanderada desataron críticas en el PC, e incluso molestia en el Partido Socialista.

De igual modo, la exministra del Interior había emitido fuertes críticas hacia Gonzalo Winter, reprochando su franja de campaña que incluía figuras de la Concertación, la cual calificó de “decepcionante” y acusó al Frente Amplio de no haber “madurado” su propuesta. Winter defendió la franja, afirmando que abordaba temas estructurales del país y acusó a su comando de generar una polémica “artificial”.

Pese a ello, en este último debate el fuego amigo se concentró prácticamente en solo un episodio, y se acentuaron más las posturas y propuestas en economía, seguridad y relaciones internacionales, entre otros.

Foto: Aton LUIS QUINTEROS/PHOTOSPORT

Medio Oriente

El inicio de la discusión estuvo marcado por los recientes sucesos ocurridos en Medio Oriente, tras el ataque de Estados Unidos a tres instalaciones nucleares en Irán.

Sobre la declaración del Presidente Boric, su copartidario, Gonzalo Winter, afirmó que esta “se ciñe a la conducta invariable de Chile de defender el derecho internacional. Es por eso que la acción ilegal del Presidente Trump nos parece condenable y rechazable” indicó, manifestando su preocupación ante la escalada del conflicto a nivel internacional, junto con condenar “el genocidio del Estado de Israel contra el pueblo Palestino”.

Mulet, si bien dijo compartir el contexto de la declaración del Mandatario, indicó que “creo que (Boric) podría haber convocado a los representantes de las comisiones de RR.EE., a los partidos políticos y hubiera sacado esta declaración con el canciller, no con el Presidente. Esto no se sabe cómo va a seguir, hubiera sido más prudente”.

Tohá, por su parte, remarcó que “debemos tener una postura en Chile de llamar a todas las partes a sentarse en la mesa de negociaciones, a deponer las hostilidades, a buscar salidas en base al diálogo porque aquí ninguna parte está buscando el diálogo, ninguna parte está respetando el derecho internacional y eso para el mundo entero”.

En tanto, Jara calificó como “altamente preocupante” el escenario internacional, señalando que “estamos en serio riesgo de una nueva guerra nuclear”.

“Hay que tener súper claro que lo que nos corresponde a los países promover la paz y el entendimiento y eso es lo que creo que vamos a trabajar en un futuro gobierno sea quien sea quien le lidere de este bloque”, dijo.

Foto: Aton LUIS QUINTEROS/PHOTOSPORT

BRICS

De igual modo, se sacó a colación la participación que tendrá el Presidente Gabriel Boric como invitado en la próxima cumbre del foro BRICS, que se llevará a cabo en Río de Janeiro, Brasil, los días 6 y 7 de julio. Esto porque en la instancia participarán representantes de Rusia e Irán, lo que ha generado controversia en sectores de oposición que cuestionan la asociación con países con regímenes autoritarios.

Al respecto, la otrora ministra del Interior respaldó la posición de asistir a la cita internacional, señalando que “yo iría a cualquier foro, pero a decir claramente que no compartimos la conducta que ha tenido Irán de seguir adelante con su programa nuclear. No compartimos la conducta de Rusia que ha invadido Ucrania y no sería parte del BRICS en ningún caso. No creo que Chile deba integrar ese bloque. Asistir a una reunión es distinto”.

Seguridad

En materia de seguridad, Tohá diagnosticó que en el país hay insuficientes dotaciones policiales, así como en los equipos más especializados. Por lo anterior, propuso duplicar la formación de Carabineros.

“Si se forman 3.500, que pasemos a 7.000. Segundo, que el GOPE lo multipliquemos por cuatro. Y tercero, que tengamos un mecanismo por el cual los fiscales den instrucciones generales por las cuales las policías puedan actuar directamente sin esperar ese llamado. Y eso la ley lo tiene que habilitar”, dijo.

Jara por su parte, compartió la idea de duplicar las dotaciones policiales, como también se refirió a que “sería bueno poder incrementar la carrera de Carabineros. Creo que hay que buscar un incentivo que permita que puedan extenderse más la carrera”.

Asimismo, abordó la idea de perseguir la ruta del dinero junto con el levantamiento del secreto bancario.

Al ser tocado el tema de seguridad, Winter citó la frase de campaña del expresidente Sebastián Piñera: “Delincuentes se les acabó la fiesta”.

Foto: Aton LUIS QUINTEROS/PHOTOSPORT

“Dos veces la ocuparon nuestros adversarios para poder ganar elecciones y hoy día la señora Evelyn Matthei es la que dijo hace poco: ‘en seguridad, prometan nomás’. Eso es agitar con indolencia el dolor de los chilenos, en un tema que es muy profundo y doloroso. Nosotros por el contrario proponemos que en seguridad los temas se enfrenten con evidencia: perseguir el dinero, con tecnología, con fortalecimiento del Estado ”, argumentó.

Mulet propone la creación de una policía municipal y una ley amplia de decomiso sin condena. “Si una persona vende droga y tiene determinados bienes, baste una sola consulta a través por ejemplo del SII, que si la persona no acredita haber comprado ese bien, esa 4X4 ese vehículo de alta gama, por ejemplo, se le quite inmediatamente”, indicó.

Migración

En relación con el tema migratorio, Jara abordó su experiencia en el gobierno haciendo énfasis en las facultades que se le han otorgado a las Fuerzas Armadas en el control fronterizo.

“Lo que se busca es poder fortalecer las capacidades aduaneras y que las capacidades de quienes ejercen también el control fronterizo sean no solamente los funcionarios de la Aduana, sino que hoy día como coayudantes las Fuerzas Armadas. Pero lo principal que tenemos que hacer en nuestro país es reconducir a quienes han venido a cometer crímenes y que, previo proceso judicial, así se determine (…) Todas las personas tienen derechos humanos y yo estoy porque a todas se les respeten, pero aquellas que han venido a cometer delitos efectivamente tienen que volver a su país de origen”, dijo.

Winter manifestó que “todo país tiene el derecho y el deber de controlar sus fronteras y decidir quién entra y quién no entra a su país”.

Como solución, indicó que comparte la idea de “aplicar tecnología en la frontera. Hoy existe tecnología en el mundo que nos puede ayudar mucho. Nosotros tenemos que proponer soluciones nuevas a los problemas nuevos”.

Sobre los migrantes que ya se encuentran en el país, indicó que “al trabajador honesto se le va a tratar siempre como trabajador honesto independiente de dónde haya nacido y al delincuente se le va a tratar como delincuente independiente de dónde haya nacido”.

“Nosotros creemos que hay que hace procesos regulatorios pero dentro de las actuales herramientas que entrega la ley y no un proceso extraordinario”, agregó sobre esto último.

Por su parte, Tohá mencionó su propuesta de regularización cautelosa, que apunta a no regularizar jamás a extranjeros que tengan algún “compromiso o antecedente criminal”.

Asimismo, indicó que “creo que hay que adjudicarle a las Fuerzas Armadas el rol permanente del cuidado de las fronteras, para no distraer a más Carabineros en eso , poner mucho más tecnología no sólo en la frontera, sino en la persecución criminal en todos los ámbitos”.

Foto: Aton LUIS QUINTEROS/PHOTOSPORT

Mulet manifestó que no está dispuesto a abrir un proceso de regularización. “Yo creo que el que llegó a nuestra casa, pasó por la frontera y entró, muy bien, lo recibimos, hay que respetarlo, pero el que entró por la ventana, yo creo que hay que repatriarlos a su país y haría todas las gestiones para hacer eso”.

Al ser consultado sobre la cantidad de expulsiones que se tendrían que realizar, Mulet afirmó que “lo haría en la medida de lo que se puede”, y que entiende que administrativamente es un tema “complejo”.

Economía

En materia económica, la candidata Tohá aseveró que “no hay ningún espacio para que en Chile reduzcamos los ingresos fiscales. La salud va a requerir más recursos, la vivienda, la seguridad, no hay espacio para eso. Segundo, si hay espacio para bajar a las empresas, porque necesitamos que haya más inversión, pero compensando con los que tienen más altos ingresos”.

A la vez, remarcó que “lo que se requiere ahora es un Estado muy proactivo que se asocie con el sector privado, que tenga espacios de colaboración para producir cadenas de valor, para llevar innovación, para generar inversión en infraestructura habilitante”.

En tanto, Jara manifestó su postura por mantener el impuesto corporativo, señalando que “en Chile, de 100 empresas, un “92% paga el impuesto parcial y el 8% paga el impuesto completo”.

“No veo razón para las empresas más grandes estemos bajando los impuestos. Sí creo que es importante poder incentivar investigación y desarrollo y en ese contexto, al igual como se presentó en el gobierno el presidente Boric y no se aprobó por el Congreso Nacional, las empresas que inviertan en tecnología, en desarrollo para el futuro, van a poder tener una rebaja impositiva”.

De igual modo reiteró su intención de crear un impuesto que regule el patrimonio. “Creo que hay que hacer una, diría yo, intervención legislativa bastante acotada en el sistema tributario (…) Si nosotros pensamos en mejorar la salud pública, esto debe tener una fuente de financiamiento”.

Winter, en materia económica resaltó que en primer lugar buscará establecer impuesto a los superricos, lo que fue rechazado durante este gobierno en el Congreso. Su idea es gravar al 0,1% más acaudalado de Chile.

Entre otras propuestas además señaló una devolución del IVA al 40% más vulnerable: “Es inmoral que a la familia que no llega a fin de mes porque compra pan, leche, té y cuentas básicas, estemos haciéndole soportar el peso del Estado”.

Mulet, dentro de sus propuestas económicas, mencionó un aumento del 27% al 30% de los impuestos corporativos y establecer una serie de incentivos a la inversión.

Foto: Aton LUIS QUINTEROS/PHOTOSPORT

Al ser consultado si no teme que al subir 3 puntos el impuesto a las empresas caiga la inversión, indicó que “no”, que él tiene una “propuesta completa”. “Va a subir a las grandes empresas el 3%, sí, pero lo van a integrar, de tal manera que los dueños van a poder invertir más, van a poder tener un crédito mayor al pagar su global complementario, de manera que se compensa de una forma eso”. Además manifestó que las firmas tendrán invariabilidad tributaria para que inviertan durante 10 años y depreciación instantánea para que hagan cambios en tecnología.