Megarreforma: gobierno pide a partidos poner el foco en beneficios propyme para intentar frenar ofensiva de la izquierda

“Gato por liebre. Las familias pagarán la cuenta de los beneficios para los más ricos”.

Ese mensaje se lee en publicaciones que ha difundido el Frente Amplio (FA) durante las últimas semanas, acompañadas por una foto del rostro del Presidente José Antonio Kast.

El partido que encabeza Constanza Martínez ha sido uno de los más críticos -dentro de la oposición- de la megarreforma que presentará el Ejecutivo, que constituye uno de los proyectos más ambiciosos de la actual administración.

Al interior del gobierno de Kast reconocen que el relato de la izquierda, sobre que los más ricos serían los principales beneficiados de la megarreforma, a costa de los más pobres, ha calado en la población. Esto, de acuerdo a mediciones internas. Por lo mismo, los ministros aprovecharon el comité político ampliado de la mañana de este lunes, que se desarrolló en La Moneda, para solicitar a los partidos un reforzamiento de la estrategia comunicacional.

La oposición no ha tenido un discurso unitario para defender el proyecto. Hasta la semana pasada, el Partido Republicano apostaba por no responder directamente a la ofensiva de “pobres versus ricos” de la oposición. Creían que, si lo hacían, caerían en el juego de la izquierda y terminarían por fortalecer su relato. Otros sectores del oficialismo, en cambio, sí entraron en esa arena.

Este lunes a los representantes de las distintas colectividades que asistieron al comité político se les pidió reforzar públicamente que la iniciativa gubernamental beneficiaría, por sobre todas las cosas, a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Así, esperan contrarrestar el discurso de la izquierda, que ya lleva semanas en boca de sus principales liderazgos. Hasta la excandidata presidencial Jeannette Jara (PC) salió a decir que las reformas propuestas por el gobierno “benefician exclusivamente a los empresarios más grandes del país”.

A la salida del comité, algunos de los líderes del bloque dieron cuenta del cambio de estrategia. Por ejemplo, el diputado Guillermo Ramírez, quien encabeza la UDI, enfatizó que la megarreforma “va a fortalecer a las pymes, va a generar más empleo, va a hacer que los salarios aumenten y va a poner a Chile de nuevo en la senda del crecimiento que hace que las familias puedan progresar (...). Y mientras antes se apruebe, antes se empiezan a ver los efectos”.

Ramírez, además, afirmó que “nos confirmó el ministro Quiroz, también los ministros Segpres y del Interior, que esto va a entrar esta semana. No tienen claridad respecto del día, pero esta semana”. El proyecto ingresará esta semana a la Cámara, debido a que implica gasto fiscal.

Foto: Andres Perez Andres Perez

Por su parte, el senador Luciano Cruz-Coke, quien preside Evópoli, dijo que “se hizo un énfasis especial en los beneficios que van a tener las pymes, por ejemplo, con el beneficio de la contratación de empleo. Hay que señalar que este proyecto en particular hace énfasis en el empleo. Se van a recuperar cerca de 650 mil empleos”.

“Los beneficios que recibe una pyme, que paga hoy 12,5, significa que una pyme puede terminar pagando un 7% de impuestos, lo cual es una tasa extremadamente baja, pero sirve precisamente para reactivar la economía y la pega de los chilenos”, agregó el legislador.

Además, el senador Cruz-Coke envió un recado a la izquierda, sector en que ya hay voces que adelantan que votarán en contra de la idea de legislar la megarreforma. “Es imposible que la oposición vote en contra de la idea de legislar. Es imposible. Salvo que quieran pagar un costo político altísimo, porque este proyecto va precisamente a la principal necesidad de la clase media, que es tener plata, es tener pega", indicó.

Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Como parte del reforzamiento comunicacional, varios de los ministros del gabinete estarán desplegados en terreno y en medios de comunicaciones para dar a conocer los alcances del proyecto.