Enríquez Ominami derrocha optimismo: “Voy a pasar con un candidato de derecha”

El candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami acudió a su local de votación en Providencia, donde señaló creer que él pasará a segunda vuelta junto a un candidato de derecha .

Enríquez-Ominami asistió al Liceo 7 de Providencia, donde sufragó casi al mismo tiempo que el postulante del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, y fue consultado por sus expectativas frente a los resultados de esta primera vuelta: “Yo creo que (voy a pasar) con un candidato de derecha”.

En ese sentido, al ser consultado por un eventual apoyo a la candidata del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, señaló brevemente: “El pueblo va a mandar, y yo espero contar con el apoyo de ella en segunda vuelta ”.

Así, apuntó contra los resultados preliminares de las encuestas: “No le creo a las encuestas, tienen tasa de rechazo del 98% (...). Por eso llamo a votar sin dejarse manipular, este es un momento en máxima manipulación”.

Al respecto, ME-O remató señalando que “hay que estar preparados para enfrentar a la derecha”. “No es un asunto de continuidad, creo el país va a votar cambio, yo creo que la gente tiene que elegir la verdad, no es la verdad del cambio”.

Candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami.

Candidato por quinta vez

Marco Enríquez-Ominami ha sido candidato presidencial en cinco ocasiones, comenzando su aventura para llegar a La Moneda en 2009. En dicha ocasión logró quedar en el tercer lugar con 1.405.124 votos, equivalentes al 20,14%.

En noviembre de 2013 recibió 723.542 votos, correspondientes al 10,99% del total de los sufragios.

En 2017 volvió a postular, quedando en el sexto lugar de las votaciones: obtuvo 376.871 votos, equivalentes al 5,71% del total.

Marco Enríquez-Ominami en 2021 volvió a quedar en la sexta posición con un 7,60% de los votos, 534.383 sufragios.