Enríquez Ominami derrocha optimismo: “Voy a pasar con un candidato de derecha”
Así, apuntó contra los resultados preliminares de las encuestas, a lo cual expresó: “No le creo las encuestas, tienen tasa de rechazo del 98%. (...) Le corta el teléfono a las encuestadoras, no les creo nada. Por eso llamo a a votar sin dejarse manipular, este es un momento de máxima manipulación”.
El candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami acudió a su local de votación en Providencia, donde señaló creer que él pasará a segunda vuelta junto a un candidato de derecha.
Enríquez-Ominami asistió al Liceo 7 de Providencia, donde sufragó casi al mismo tiempo que el postulante del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, y fue consultado por sus expectativas frente a los resultados de esta primera vuelta: “Yo creo que (voy a pasar) con un candidato de derecha”.
En ese sentido, al ser consultado por un eventual apoyo a la candidata del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, señaló brevemente: “El pueblo va a mandar, y yo espero contar con el apoyo de ella en segunda vuelta”.
Así, apuntó contra los resultados preliminares de las encuestas: “No le creo a las encuestas, tienen tasa de rechazo del 98% (...). Por eso llamo a votar sin dejarse manipular, este es un momento en máxima manipulación”.
Al respecto, ME-O remató señalando que “hay que estar preparados para enfrentar a la derecha”. “No es un asunto de continuidad, creo el país va a votar cambio, yo creo que la gente tiene que elegir la verdad, no es la verdad del cambio”.
Candidato por quinta vez
Marco Enríquez-Ominami ha sido candidato presidencial en cinco ocasiones, comenzando su aventura para llegar a La Moneda en 2009. En dicha ocasión logró quedar en el tercer lugar con 1.405.124 votos, equivalentes al 20,14%.
En noviembre de 2013 recibió 723.542 votos, correspondientes al 10,99% del total de los sufragios.
En 2017 volvió a postular, quedando en el sexto lugar de las votaciones: obtuvo 376.871 votos, equivalentes al 5,71% del total.
Marco Enríquez-Ominami en 2021 volvió a quedar en la sexta posición con un 7,60% de los votos, 534.383 sufragios.
