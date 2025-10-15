SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

“Mi expectativa es que Daniel esté en la papeleta”: Carmona en la antesala de la definición del Tricel sobre el caso de Jadue

“Yo tengo la convicción absoluta que para los cargos que se le hacen, Daniel es inocente y está habilitado para ser candidato y por eso lo postulamos”, defendió el líder PC.

Helen MoraPor 
Helen Mora

En una nueva edición de Desde la Redacción de La Tercera, el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió a su expectativa sobre la decisión que deberá tomar el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) este jueves en torno al exalcalde de Recoleta Daniel Jadue.

La defensa del exjefe comunal ingresó una serie de documentos al Tricel para que Jadue pueda volver a competir como diputado por el distrito 9 de Recoleta. Estos nuevos antecedentes serán revisados mañana.

“En mi condición de presidente del partido, he elevado la solicitud para que se reconsidere la situación que lo deja fuera como candidato. Entonces, ¿Qué espero? Espero que la gestión que estoy haciendo tenga respuesta positiva, no porque la diga yo de un partido o la diga otro partido, sino porque los hechos, el proceso que inhabilita candidaturas tiene que ver con procesos de formalizaciones que toman un curso, que entran a un juicio probablemente tal, donde está más cerca de por ver la resolución o fallo que es o responsable o inocente”, comenzó señalando el líder PC.

“Yo tengo la convicción absoluta que para los cargos que se le hacen, Daniel es inocente y está habilitado para ser candidato y por eso lo postulamos”, defendió.

“Espero que se tenga la consideración de que todos los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser electo, cumpliendo con las exigencias legales y se reponga la candidatura de Daniel”, agregó.

Dicho eso recalcó: “Lo que ocurra hay que asumirlo, pero mi expectativa es que esté en la papeleta, sin ninguna duda”.

“La señal” de la oposición

Ayer la sorpresiva intervención de la candidata gremialista Evelyn Matthei hacia el republicano José Antonio Kast, marcó el debate de Enade.

La exalcaldesa de Providencia afirmó públicamente haber dado vuelta la página respecto a la polémica de los supuestos bots.

Por su parte, Carmona leyó esta escena como una “señal” de la oposición".

Foto: Andrés Pérez Andres Perez

“Creo que ahí hay un gesto comunicacional, habrán asesores mediante de ambas partes que indican que sería bueno ir a la Enade a hacer un espectáculo (...) de un fairplay que le hace bien al sector”, sostuvo.

Revisa la entrevista completa acá:

Más sobre:Daniel JaduePCLautaro Carmona

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Boric encabeza encuentro de negocios en Roma e invita a invertir en Chile en medio de un “escenario mundial incierto”

Estados Unidos: Declaran estado de emergencia en Los Ángeles por las redadas contra los migrantes

Bancos reportan condiciones más restrictivas para el otorgamiento de créditos de consumo

La molestia de la UDI con republicanos por los dichos sobre Jaime Guzmán: exigen disculpas y pronunciamiento de José Antonio Kast

RN y UDI exigen salida de ministro Pardow y de secretario general de CNE tras error metodológico en tarifas eléctricas

Jadue no se rinde e insiste en ser candidato: exalcalde recurre al Tribunal Constitucional y pide suspender causa en el Tricel

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

3.
Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

5.
La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejará rachas de 60 km/h en el centro sur de Chile

Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejará rachas de 60 km/h en el centro sur de Chile

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

Rating del martes 14 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 14 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver la semifinal de Argentina vs. Colombia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver la semifinal de Argentina vs. Colombia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina
Chile

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

La molestia de la UDI con republicanos por los dichos sobre Jaime Guzmán: exigen disculpas y pronunciamiento de José Antonio Kast

RN y UDI exigen salida de ministro Pardow y de secretario general de CNE tras error metodológico en tarifas eléctricas

Bancos reportan condiciones más restrictivas para el otorgamiento de créditos de consumo
Negocios

Bancos reportan condiciones más restrictivas para el otorgamiento de créditos de consumo

Diego Pardow por informe del CNE: “Permitiría una rebaja en las cuentas del orden del 2%”

Resultados de matriz de Louis Vuitton dan señales de “brotes verdes” en el sector del lujo

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años
Tendencias

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años

Tiempo en Santiago: ¿Llueve hoy en la Región Metropolitana?

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Timonel de San Antonio Unido da la cara: “Esteban Paredes es parte de la propiedad, pero el responsable soy yo”
El Deportivo

Timonel de San Antonio Unido da la cara: “Esteban Paredes es parte de la propiedad, pero el responsable soy yo”

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Deportivo Cali por semifinales de la Copa Libertadores femenina

“Un hito negativo sin precedentes”: la reacción de la prensa a la histórica derrota del Brasil de Ancelotti ante Japón

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores
Finde

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

El Agente Secreto: la nueva joya del cine brasileño anuncia preestreno en Chile
Cultura y entretención

El Agente Secreto: la nueva joya del cine brasileño anuncia preestreno en Chile

Feria Aparte alista su nueva edición en recinto patrimonial

El bandido Neira: la historia del olvidado héroe de la Independencia de Chile

Estados Unidos: Declaran estado de emergencia en Los Ángeles por las redadas contra los migrantes
Mundo

Estados Unidos: Declaran estado de emergencia en Los Ángeles por las redadas contra los migrantes

Cifra récord de bebés de padres extranjeros en Japón alivia caída de la natalidad en medio de debate sobre la migración

Hamas asegura que está cumpliendo sus compromisos con la entrega de los cuerpos de rehenes a Israel

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo