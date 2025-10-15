“Mi expectativa es que Daniel esté en la papeleta”: Carmona en la antesala de la definición del Tricel sobre el caso de Jadue

En una nueva edición de Desde la Redacción de La Tercera, el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió a su expectativa sobre la decisión que deberá tomar el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) este jueves en torno al exalcalde de Recoleta Daniel Jadue.

La defensa del exjefe comunal ingresó una serie de documentos al Tricel para que Jadue pueda volver a competir como diputado por el distrito 9 de Recoleta. Estos nuevos antecedentes serán revisados mañana.

“En mi condición de presidente del partido, he elevado la solicitud para que se reconsidere la situación que lo deja fuera como candidato. Entonces, ¿Qué espero? Espero que la gestión que estoy haciendo tenga respuesta positiva, no porque la diga yo de un partido o la diga otro partido, sino porque los hechos, el proceso que inhabilita candidaturas tiene que ver con procesos de formalizaciones que toman un curso, que entran a un juicio probablemente tal, donde está más cerca de por ver la resolución o fallo que es o responsable o inocente”, comenzó señalando el líder PC.

“Yo tengo la convicción absoluta que para los cargos que se le hacen, Daniel es inocente y está habilitado para ser candidato y por eso lo postulamos”, defendió.

“Espero que se tenga la consideración de que todos los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser electo, cumpliendo con las exigencias legales y se reponga la candidatura de Daniel”, agregó.

Dicho eso recalcó: “Lo que ocurra hay que asumirlo, pero mi expectativa es que esté en la papeleta, sin ninguna duda”.

“La señal” de la oposición

Ayer la sorpresiva intervención de la candidata gremialista Evelyn Matthei hacia el republicano José Antonio Kast, marcó el debate de Enade.

La exalcaldesa de Providencia afirmó públicamente haber dado vuelta la página respecto a la polémica de los supuestos bots.

Por su parte, Carmona leyó esta escena como una “señal” de la oposición".

Foto: Andrés Pérez Andres Perez

“Creo que ahí hay un gesto comunicacional, habrán asesores mediante de ambas partes que indican que sería bueno ir a la Enade a hacer un espectáculo (...) de un fairplay que le hace bien al sector”, sostuvo.

Revisa la entrevista completa acá: