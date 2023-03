“Mi tarea era buscar encuentros”: la reivindicación que hizo Andrés Zaldívar a su apodo de “cocinero”

Demócratas, el partido en formación que encabeza la senadora Ximena Rincón, dio a conocer su respaldo público a la candidatura al Consejo Constitucional del exsenador de la Democracia Cristiana y exministro Andrés Zaldívar, que busca representar a Aysén en la redacción de una alternativa de Carta Magna.

También anunciaron que respaldarán en los comicios de mayo a los independientes que compiten por Evópoli, Luigina Pruzz, que va por Valparaíso, y Jaime Ravinetet, que va por la Región Metropolitana.

En el anuncio, Zaldívar realizó una reflexión sobre la situación política actual y habló del apodo que tenía en el Senado, por su rol en una serie de acuerdos que se concretaron en la trastienda legislativa.

“Siempre he sido una persona que ha trabajado en la política para buscar acuerdos. Incluso me pusieron un sobrenombre por ahí, ustedes lo conocen, El Cocinero, porque realmente en el Senado, cuando fui presidente más de siete años y fui senador por tres periodos, mi tarea junto con Ximena (Rincón) y otros senadores era más bien buscar encuentros y no polémica”, sostuvo.

Zaldívar aseguró que “a la gente no le gusta la posición de los extremos” y planteó que “la amistad cívica es fundamental en este país y se está perdiendo”.

“Uno cuando tiene un adversario en la política no debe mirarlo como un enemigo, sino como una persona que discrepa de uno, ser capaz de escucharlo y tratar de convencerlo de que las ideas de uno son mejor que las de él o reconocer que las de él son mejor que la de uno”, expuso.

A su juicio, eso “ha fallado en este país, porque se han tratado de imponer los extremos”.

“Ahora cada uno milita donde cree que debe estar, yo soy respetuoso de la gente por sus decisiones y no voy a ser el juez de nadie por la decisión que tome”, cerró.