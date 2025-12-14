Migración, recorte de U$ 6 mil millones y un Congreso “que no es tan relevante”

“Es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6.000 millones de dólares de gasto que algunos han levantado sin decir de dónde pretenden hacerlo. ¿Acaso van a echar abajo beneficios sociales? Es imposible recortar 6.000 millones de dólares sin afectar derechos sociales como la PGU".

Corría septiembre y en el comando de José Antonio Kast se respiraba cierto alivio. Desde el 22 de agosto -día en que el abanderado dio a conocer su programa- venían lidiando con las críticas de diversos economistas por considerar inviable la reducción de 6.000 millones de dólares en apenas 18 meses.

La iniciativa había terminado por convertirse en un complejo flanco para la campaña.

Pero a finales de septiembre, las Fiestas Patrias habían logrado calmar las aguas. Eso hasta el martes 30, día en que el Presidente Boric -durante la cadena nacional para el Presupuesto 2026- arremetió contra la propuesta.

“Fue un combo al mentón”, comenta un parlamentario republicano. La decisión unánime fue cuestionar al Jefe del Estado por intervencionismo en la campaña, cosa que hizo el propio Kast.

Independientemente del episodio, el comentario a nivel político es que el problema sigue sin abordarse. Porque, a pesar de que Jorge Quiroz, coordinador económico del comando, flexibilizó la postura diciendo que “aquí no hay fetiches ni cosas inamovibles”, lo cierto es que hasta ahora no se ha cambiado ni una coma, por lo que el cumplimiento de esa propuesta y el cómo se va a llevar a cabo va a estar en la mira política si Kast llega al gobierno.

Expulsión de migrantes ilegales

Otra de las propuestas controvertidas -que marcaron la campaña- fue la decisión de Kast de expulsar a los 336 mil migrantes que se encuentran en Chile en situación ilegal. Pero sin precisar con exactitud cómo lo hará. Por ahora la estrategia ha sido la presión, “invitándolos” a abandonar voluntariamente el país antes del 11 de marzo, bajo la advertencia de que si no lo hacen perderán los derechos sociales y serán expulsados.

De acuerdo a los cálculos del abanderado republicano, “con un avión de 100 personas, uno podría hacer viajes chárter de 100 millones de pesos (unos 106.000 dólares) por avión, y esas mismas personas van a colaborar a pagar su pasaje de salida”.

Lo que se le rebate es que el envío de un avión al día con 100 personas cada uno implicaría un período de tiempo de por lo menos nueve años; que no todos los migrantes tienen los recursos para pagar y que, además, hay resistencia de los países en tránsito o de destino para recibirlos.

El asunto no es fácil. Y una muestra de ello es que en la casona de Presidente Errázuriz ya hay preocupación de que no puedan cumplir con las expectativas.

“Chao Préstamo”

En enero las derechas separaron caminos por la reforma previsional. Republicanos y libertarios hasta ahora no le perdonan a Chile Vamos que haya aprobado la enmienda estrella de Gabriel Boric y, de paso, le haya otorgado un triunfo a la entonces ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien se perfilaba como presidenciable. Hoy la tensión está de regreso por el “Chao Préstamo”, que impulsa Kast y que apunta a poner fin al aporte reembolsable de las personas hacia el Estado de un 1,5% de la cotización adicional.

Renovación Nacional ya tomó distancia. El presidente de ese partido, Rodrigo Galilea, advirtió que “personalmente no lo encuentro una buena idea por razones políticas y por razones económicas prácticas”.

Pero, hasta ahora, Kast no ha dado ninguna señal de cambio de postura. De acuerdo a su visión, la fórmula debe ser reemplazada “por la inversión en instrumentos financieros en condiciones de mercado”, para que todo el aporte de la cotización vaya a las cuentas individuales.

La pregunta que se hacen desde el mundo político y económico es de dónde Kast va a sacar los recursos, y si ello no podría terminar impactando a la PGU, una de las políticas públicas más valoradas por la ciudadanía.

Relación con el Congreso

Otro de los flancos lo abrió en agosto el propio Kast, esta vez con el Poder Legislativo. En el XXI Seminario de Moneda Patria Investments 2025 afirmó que “el Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes imaginan”, y que “estamos haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado, de todas las leyes que tienen sanciones incluidas que nadie aplica”.

Sus palabras trizaron la relación con el Congreso, en medio de la campaña parlamentaria. La lectura política que hicieron especialmente sus detractores fue que iba a gobernar por decreto, saltándose a ese poder del Estado.

En el comando hacen ver que el diseño para frenar las críticas apuntó en dos sentidos: desmentir de inmediato esas interpretaciones, cosa que hizo el propio Kast, y denunciar que detrás de ellas había una campaña de desprestigio en contra del abanderado.

Junto a estos episodios -que pueden impactar a un eventual gobierno de Kast- figuran otros. El más grave fue el asunto de los bots en contra de Evelyn Matthei, seguido de las fricciones con Chile Vamos, el silencio frente al tema de los indultos a los presos de Punta Peuco; el revuelo que provocó la columna sobre los Parásitos del asesor estratégico Cristián Valenzuela; el uso de un vidrio blindado y las denuncias en contra del coordinador económico Jorge Quiroz, por sus presuntos vínculos con casos de colusión (farmacias y pollos) y el haber conducido bajo los efectos del alcohol en 2014.