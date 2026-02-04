SUSCRÍBETE POR $1100
    Ministra Lobos insta a parlamentarios a despachar proyecto de sala cuna en primera semana de marzo

    Por otro lado, la ministra instó al gobierno entrante, liderado por el presidente electo José Antonio Kast, a tener “altura de miras” en torno a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

    Helen Mora 
    Helen Mora
    Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile

    La ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, señaló este miércoles que espera que durante la primera semana de marzo se logre despachar a ley el proyecto de sala cuna.

    Pese a los roces políticos y al margen acotado de tiempo que existe, dado al receso legislativo de frebrero, Lobos aseveró que es posible sacar esta iniacitiva antes de la llegada del gobierno de José Antonio Kast.

    “Yo espero que efectivamente los aires estivales ayuden a que retomemos esta conversación, y efectivamente podamos darle una buena noticia a Chile”, dijo la líder de la Segpres en Tele 13 radio.

    En esa línea, subrayó que esto se puede lograr si es que se consigue un acuerdo transversal entre las bancadas.

    “Yo sigo manteniendo la esperanza que así sea, porque creo que es un desafío muy importante”, reiteró.

    “La ciudadanía no entendería que habiendo estado tan cerca y habiendo tenido los acuerdos técnicos no lo hubiéramos materializado”, acotó.

    “Altura de miras” por Bachelet

    Por otro lado, la ministra instó al gobierno entrante, liderado por el presidente electo José Antonio Kast, a tener “altura de miras” en torno a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

    “Esperamos que de verdad se pueda abordar como un tema de Estado, como una política de Estado, porque (Bachelet) va a representar a Chile en su conjunto”, dijo.

    “Entendemos que el presidente electo ha dicho que va a evaluarlo cuando asuma, pero nosotros esperamos que efectivamente se aborde con altura de miras y se pueda respaldar esta candidatura”, cerró.

