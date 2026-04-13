Ministra Marín enfrenta segundo test en comisión del Senado por despido de Priscilla Carrasco

Por segunda vez en nueve días, la comisión de la Mujer y Equidad de Género del Senado tiene contemplado recibir a la ministra de esa cartera, Judith Marín.

Este espacio legislativo ya había tenido la presencia de la secretaria de Estado el lunes pasado, sin embargo, las respuestas que entregó no terminaron de convencer a las parlamentarias.

Por lo mismo, la comisión tiene el objetivo de recibir a la ministra este lunes y a la subsecretaria de la cartera, Daniela Castro (RN), entre las 11 y 12.30 horas, “para que den respuesta a las inquietudes formuladas en sesión anterior”.

Las dudas de la comisión -espacio que es controlado por la oposición con tres representantes sobre dos que pertenecen a las filas de la derecha-, están vinculadas, principalmente, con el despido -que posteriormente se puso en pausa- de la exdirectora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Priscilla Carrasco.

La otrora funcionaria de la cartera fue desvinculada por “razones de confianza, por la buena continuidad del servicio y contemplando la indemnización correspondiente”, según explicó la ministra en la sesión del lunes anterior.

Sin embargo, producto de la presentación de una licencia que llegó al ministerio con posterioridad a esa decisión, el gobierno determinó poner en pausa ese acto.

Este último antecedente, además de las explicaciones de la ministra, no dejaron tranquilas a las senadoras, quienes invitaron nuevamente a Marín al espacio que preside Loreto Carvajal (PPD).

Consultada por este medio, la legisladora por el Ñuble, aseguró que en la sesión de este lunes esperan que “haya una respuesta a todas las inquietudes, observaciones que hiciéramos y que sea eso el tema principal”.

“Lo propio es que mantenga esta actitud colaborativa, pero además, poder generar la conexión entre el Ejecutivo y el Legislativo a través de la comisión de Mujeres”, añadió Carvajal, quien insistió que “l as observaciones que han sido planteadas merecen ser respondidas ”.

22/07/2024 COMISION MINERIA, EN LA FOTO, LORETO CARVAJAL MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

El emplazamiento de la presidenta del Senado

Las palabras de Carvajal dan cuenta de una molestia prácticamente transversal que surgió entre las senadoras a raíz de que la ministra Marín, en la medida que iba respondiendo las consultas que le llegaban, evitaba referirse al despido de Carrasco.

Incluso, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN) -que también es integrante de la comisión- emplazó a la ministra para que responda las consultas sobre ese caso.

“Una cosa es la citación, la invitación, los temas sobre los cuales uno viene a hablar o invita a un determinado ministro, y otra muy distinta es (...), cualquier senador, en cualquier comisión puede preguntar cualquier duda que tenga”, le hizo ver la máxima autoridad del Senado a la ministra.

“Si es que están ante otro poder del Estado, hay que tratar de responderle a ese poder del Estado, más aún cuando este es el poder que representa a la ciudadanía”, remató la timonel del Senado.

KARIN POZO

“Acogemos todo tipo de solicitud por escrito, no tenemos ningún problema al respecto”, respondió la ministra en esa oportunidad.

Consultado el Ministerio de la Mujer sobre si la jefa de la cartera concurrirá a la comisión, aseguraron que ese día ella estará “en la reunión de gabinete de la mañana y más tarde tiene actividades de agenda”, sin confirmar la presencia a ese espacio legislativo.