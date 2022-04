Ministra Vallejo asegura que “ni el gobierno, ni la Convención, ni los parlamentarios oficialistas” buscan la “expropiación de los fondos”

El gobierno presentará este lunes un proyecto de reforma constitucional para impedir que los recursos de las cuentas de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) puedan ser expropiados.

Una iniciativa que surgió la semana pasada, luego de la polémica por las propuestas de norma que la Convención Constitucional ha desechado sobre la materia para el borrador de la nueva Constitución; y después de que la oposición, tras la presentación del proyecto alternativo al quinto retiro, emplazara al gobierno a garantizar que los fondos de pensiones sean inexpropiables.

Desde la UDI, de hecho, resolvieron permanecer en estado de reflexión hasta que el Ejecutivo garantice que -tanto los actuales como futuros ahorros- no serán expropiados. Un hecho que, incluso, definiría la posición de los gremialistas respecto a la discusión y posterior votación de los proyectos de nuevos retiros del 10% que hoy se concretará en la Sala de la Cámara de Diputados, a partir de las 15.00 horas.

Ad portas de la votación y del ingreso de la reforma constitucional -y en el marco de la incertidumbre sobre la postura que adoptará la derecha- la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, reiteró la posición que sostiene la actual administración en esta materia.

“Hoy va a ingresar la reforma para garantizar la no expropiablidad de los ahorros de los trabajadores, eso es un compromiso que hemos hecho públicamente”, comenzó diciendo.

“Se lo hemos comprometido a un sector del Parlamento que le inquietaba esa posibilidad y para, mayor tranquilidad, eso se va a ingresar el día de hoy”, explicó, y precisó que “estaríamos cumpliendo como gobierno y esperamos que ellos, que han solicitado esta medida, también cumplan con su palabra”.

En ese marco, detalló que la reforma impulsada por La Moneda “significa que los ahorros que son de los trabajadores no son sujetos de expropiación, así de simple”, y que el tiempo de tramitación que requiera “es algo que se conversa con los parlamentarios que han solicitado esta medida”.

La ministra vocera de gobierno, también, puntualizó en que la reforma que busca impedir la expropiación de fondos “es totalmente compatible con las posiciones que ha fijado la Convención Constitucional”, por lo que “ni el gobierno, ni la Convención, ni los parlamentarios de las coaliciones de gobierno están buscando la expropiación de los fondos”.

“Eso no está en nuestra agenda, no está en nuestras intenciones, no está en nuestra voluntad ni en nuestra imaginación. Y eso lo ha demostrado tanto la Convención como lo estamos demostrando con esta medida”, precisó.

Y aunque si bien reveló que se “podrán haber tomado caminos distintos”, el objetivo es el mismo: “Garantizar avanzar hacia un sistema de seguridad social, donde tengamos componentes de solidaridad, pero también garantizamos que los ahorros de los ahorros de los trabajadores son suyos”.

La declaración de la titular de la Segegob se da, además, horas después que el presidente de la UDI y senador, Javier Macaya, advirtiera la “posibilidad” de que diputados gremialistas voten a favor del quinto retiro, ya que “no estamos para resolverle un problema al gobierno en esta materia”.

El timonel de la tienda política, además, apuntó a que “el gobierno no puede pretender modificar la actual Constitución y que sus propios constituyentes el día de mañana no le garanticen la propiedad de los fondos a los trabajadores chilenos, eso es lo que está hoy día en discusión”.

“No pueden jugar a dos bandas. Presentan un proyecto en la actual Constitución y mañana cuando la constituyente Constanza Hube y Katherine Montealegre presenten sus indicaciones en el pleno de la Convención probablemente van a ser rechazadas. El gobierno tiene una fuerza política importante en la Convención que le permite convencer a sus propios constituyentes de que en ese lugar se garantice la propiedad de los fondos de pensiones de los trabajadores chilenos”, agregó el senador gremialista.