Ministro Bellolio niega falta de buses y califica como “mentiras descaradas” denuncias de “operación” del gobierno

Uno de los temas que se tomó esta segunda vuelta presidencial fueron las denuncias por falta de transporte público tanto en la Región Metropolitana como en el resto del país. Luego de que la jefa de campaña de Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), Izkia Siches, apuntara a una “operación” del gobierno para “limitar transporte público en favor de su candidato”, el ministro vocero, Jaime Bellolio, negó la falta de buses y calificó las acusaciones al respecto como “mentiras descaradas”.

“Quisiera desmentir categóricamente a aquellas personas que están tratando de instalar una falsedad del porte de una catedral al decir que aquí no se ha hecho algo para que las personas puedan ir a votar”, dijo el ministro en un punto de prensa junto al jefe de gabinete, Rodrigo Delgado y a la titular de Transportes, Gloria Hutt; instancia en la que agregó que se tomaron una serie de medidas para aumentar el flujo de transporte público.

Bellolio incluso acusó que los cuestionamientos hacia el gobierno es algo que “venían preparando”.

“Toda estas suposiciones que hemos visto de un grupo de personas, que lo venían preparando de unos días atrás, que estaban coordinados, de tratar de vulnerar o tratar de agraviar al gobierno por el ámbito de las elecciones son simplemente falsas e inaceptables en una democracia, hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para que haya una alta participación”, sostuvo el ministro vocero.

Luego de que comenzaran a surgir diversas denuncias de falta de buses y se hicieran patentes las aglomeraciones en los paraderos -así como los problemas de congestión vehicular- es que Siches acusó una operación del gobierno para “limitar transporte público en favor de su candidato”.

Ante estos dichos el vocero de gobierno señaló que “esas palabras no son propias de la vocera de una candidatura que pretende asumir la responsabilidad de una Presidencia de la República, porque están fuera del marco democrático. Decir que aquí hay una operación con tal de que vote menos gente es mentirle descaradamente al país”. Agregó que la jefa de campaña “tratar de decir que acá hay una conspiración, operación, (eso) es mentirle al país, y es una mentira del porte de una catedral. Yo lamento profundamente que aquellos que se dicen democráticos mientan tan descaradamente al país. Le he dicho a ella misma de manera privada que no me parece porque los datos están ahí expuestos, los pueden ver todos los chilenos”.

Ante las denuncias el ministro finalmente señaló que “lo que no puede ser es que todo valga en política, lo que no puede ser que por que hoy sea un día de elección, en el cual hay polarización, algunos quieran llamar a incendiar buses, como hace pocos días lo hacían otras personas, o a tratar de negar desde antes el resultado de las elecciones.

Bellolio también emplazó a Boric: “Yo esperaría además que el candidato diga si está de acuerdo o no que acá hay una operación, entiendo que acaba de decir lo contrario”.

Según detallaron en la ocasión las autoridades, hoy se cuenta con un 75% más de buses que un domingo normal, pero en el caso de la Región Metropolitana, se ha registrado un 19,1% de aumento en el flujo vehicular, así como 300 puntos con congestión. También informaron que las personas pueden revisar desde el sitio de santiago.transapp.cl, la ubicación de los diferentes buses que se encuentran en circulación. “Acabamos de mostrar los buses que están allí, los buses están en las calles, hay mayor demora, hay mayor tráfico producto de los 300 puntos donde hay alta congestión, en que una mayor parte de las personas fue durante la mañana a votar, hemos presentado todo lo que está disponible, es transparente, está allí, lo que hacen los otros son elucubraciones, mentiras descaradas, desinformación”.

Durante la tarde, el alcalde de Recoleta y exabanderado del PC, Daniel Jadue, a quien Boric venció en las primarias de Apruebo Dignidad, acusó por Twitter un “boicot descarado” del Ejecutivo.