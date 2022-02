Ministro Delgado se reúne con madre de camionero muerto y no descarta estado de excepción en macrozona norte: “No nos cerramos a ninguna posibilidad, pero tenemos que conversar”

Tras arribar a primera hora a la región de Antofagasta, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado comenzó sus actividades en la zona. Acompañado del subsecretario de la cartera, Juan Francisco Galli, y el general director (s) de Carabineros, Esteban Díaz, se reunió con el delegado presidencial en la zona, Daniel Agusto.

Se espera que durante la jornada, el ministro se reúna además con el gobernador regional Ricardo Díaz (pasadas las 13.00 horas), y con los dirigentes del gremio de camioneros, quienes mantienen el bloqueo en varios puntos de la ruta 5 Norte, como el ingreso sur de la ciudad, la rotonda Los Libertadores y la Ruta A-12 que conecta con el aeropuerto, permitiéndose sólo el tránsito de vehículos menores.

“Vinimos a conversar, a escuchar y que nos escuchen, y decirle a todos los gremios que nosotros comprendemos la situación, y que estamos en el mismo lado -señaló el ministro-. Ayer avanzamos varios temas, pero hoy día venimos a concretar otros, que ojalá podamos tener conversaciones durante la mañana, no solamente con ellos sino también con autoridades regionales”.

Asimismo, Delgado fue consultado por la posibilidad de decretar estado de excepción constitucional en la macrozona norte, tal como se ha hecho en la zona de la Araucanía. “No nos cerramos a ninguna posibilidad, pero tenemos que conversar”.

Además de los cortes de ruta en Antofagasta, también se han registrado manifestaciones y cortes en el ingreso sur de la ciudad de Arica, así como en una calzada de la ruta 68.

Madre de Bayron Castillo: “Para mí $212 mil no es nada”

Al llegar a Antofagasta, Delgado tuvo su primera reunión con la madre de Bayron Castillo, Milenka Herrera, quien señaló tras el encuentro que “ellos hablan en su idioma, no entendí mucho porque soy ignorante al tema, pero sí me dijeron que me iban a prestar toda la ayuda”.

“Me iban a dar una ayuda económica para mi nieto, de 212 mil pesos y el subsecretario -del interior- me dijo que iba a tratar el tema de la concesionaria, le dije que quería una indemnización, no para mí, pero sí para mi nieto”, señaló en conversación con CNN Chile.

Herrera dijo sobre la responsabilidad que tienen las concesionarias en el caso, “en el lugar donde lanzaron a mi hijo no hay rejas, era un pedazo que estaba suelto. Debe haber mas protección, no hay cámaras, debieran haber, hay mucha deficiencia y dificultad en las carreteras, encuentro que hay mucha deficiencia y dificultad”.

En tanto a la indemnización, agregó que “si él -ministro Delgado- tenía una propuesta se la exigí altiro, porque ahora está el revuelo porque está cerrado todo, está el paro de camioneros (…), pero una vez que pase todo esto ¿qué va a pasar con mi hijo? se van a olvidar, porque ellos lo único que quieren es que levanten los camiones y abran los pasos. Se lo dije a él”.

Mientras que sobre el monto ofrecido, Milenka explicó que su hijo “tenía su familia, su mujer, su hija chica y mi nieto quedaron sin nada y no es justo. Yo quiero que se hagan cargo de eso. Para mí $212 mil no es nada. Ese fue el ofrecimiento, yo lo miré y le dije ‘¿usted cree que van a vivir con 212 mil?’ (…) con esa pensión no vive nadie, no es ni el sueldo mínimo, más cuando los niños están recién nacidos”.

Por respeto no le quise decir que era una burla(...) ellos no saben lo que se gasta cuando las personas somos pobres”, indicó la madre del camionero fallecido.

Finalmente, hizo un llamado al gremio de transportista que se encuentran realizando movilizaciones y bloqueando las rutas de acceso en distintos puntos del país “que no bajen los brazos, que me apoyen en esto, que si no hay solución que no se levante el paro”.

El ministro del Interior le aseguró a Herrera, que el cuerpo de su hijo sería entregado a eso de las 14:00 horas del día de hoy.