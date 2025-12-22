SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Ministro Elizalde defiende postulación de Bachelet a la ONU previo a reunión entre la expresidenta y Kast

    Minutos antes de que Kast llegara a Horizonte Ciudadano, fundación de Bachelet, el ministro del Interior abordó la postulación de la expresidenta a la ONU y llamó a pensar "en lo que es bueno para el país por sobre otras consideraciones".

    Helen Mora 
    Helen Mora
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En la vocería del gobierno de este lunes, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a la reunión entre el Presidente electo José Antonio Kast y la exmandataria Michelle Bachelet.

    La cita estaba siendo esperada con expectación, pues además del saludo protocolar entre ambos, se espera que aborden la postulación de la exmandataria a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con ello, la decisión que tomará al respecto el próximo gobernante.

    Minutos antes de la llegada de Kast a la fundación de Bachelet Horizonte Ciudadano, lugar que se fijó para el encuentro, Elizalde abordó el tema.

    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    “El Presidente electo tendrá que adoptar las decisiones correspondientes, pero no debemos olvidar que la mayor responsabilidad que existe en el sistema multilateral a nivel internacional es la Secretaría General de Naciones Unidas, y la posibilidad de que una compatriota puede desempeñar esa responsabilidad a alto nivel no se da todos los días”, planteó el ministro.

    “Chile tiene la posibilidad de encabezar Naciones Unidas precisamente por la trayectoria de Michelle Bachelet, por su enorme prestigio internacional y puede generar las condiciones para finalmente desempeñar esta alta responsabilidad. Entonces el llamado es a que dejemos la política contingente, la política interna de lado y pensemos en lo que es mejor para el país a nivel internacional”, instó Elizalde.

    Luego agregó: “Cuando uno se pone en la camiseta de la selección juega por todo Chile, y por tanto no se da gustos personales”.

    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El ministro finalizó su intervención reforzando que “cuando se tiene esta oportunidad que es para el país, para que uno de nuestros compatriotas pueda desempeñar un rol tan relevante, la máxima responsabilidad en el sistema multilateral que es la Secretaría General de Naciones Unidas, lo que corresponde es que nos pongamos la camiseta de Chile y pensemos lo que es bueno para el país por sobre otras consideraciones”.

