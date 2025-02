Ministro Pardow por apagón masivo: “No es un problema de inversión, es un problema de gestión”

El ministro de Energía, Diego Pardow, se refirió al apagón masivo y los cuestionamientos que han surgido tras la emergencia señalando que lo ocurrido “No es un problema de inversión, es un problema de gestión”.

En conversación con T13 Radio, es que el ministro se refirió a la emergencia señalando que “fueron problemas de gestión de la crisis de distintos actores, de los distintos segmentos del sistema eléctrico los que hicieron que ese problema localizado en un estado en particular se propagara a todo el país”, agregando que “no confundamos las cosas. Lo que ocurrió ayer no es un problema de inversión, es un problema de gestión”.

En la ocasión, el ministro además se refirió al proyecto de la línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre, y la posibilidad de que si hubiera estado operativo se podría haber evitado la crisis. “Tener más líneas, obviamente, genera un sistema más resiliente. Pero cuando tú tienes problemas de gestión, no necesariamente un sistema más grande y mal gestionado va a ser más resiliente que un sistema con menos líneas y bien gestionado. Los indicios que tenemos hasta ahora, todos apuntan a problemas de gestión”.

Críticas de Matthei

El ministro Pardow, también respondió a las críticas efectuadas por la alcaldesa Evelyn Matthei, quien señaló que “quienes hoy son Gobierno y sus funcionarios han bloqueado las inversiones en el ámbito eléctrico por la permisología, el fundamentalismo ambiental y una hostilidad permanente en contra de los privados”.

Según apuntó Pardow, “yo ayer traté de manera muy respetuosa llamar a los distintos actores políticos a que no instrumentalicemos esta emergencia”, agregando que “Yo entiendo que estamos a puertas de una campaña presidencial” y que “hace algunos meses me reuní con la alcaldesa por un asunto que tiene que ver con un proyecto que ocurre en su comuna y conversamos sobre la importancia de que los temas energéticos salgan un poco de la trinchera política porque necesitan tiempos de maduración bien extensos y un cierto consenso social para avanzar”.

“Entonces, a mí me sorprende un poco lo que dijo el día de ayer, que además no es cierto. Lo que sugieren los antecedentes que tenemos hasta ahora hablan de errores de gestión, no falta de inversión”, detalló.

En la misma línea y respecto a la gran cantidad de permisos que deben entregar los diferentes proyectos, el ministro realizó un llamado a votar la ley que aborda el tema de los permisos sectoriales y actualmente se encuentra en el congreso.

“Si queremos reducir la cantidad de permisos, hay un proyecto de ley que está en el Congreso, que aborda precisamente los permisos sectoriales, los reduce, los sistematiza, los organiza, que es el proyecto de permisos sectoriales que ha estado liderando el ministro Grau. Mi invitación a la oposición es que votemos ese proyecto lo antes posible”.

Retraso en la reposición

Pardow, también se refirió al origen de la falla y el largo retraso en la reposición de la energía apuntando que “la profundidad de la falla es algo que efectivamente hay que analizar y que seguramente involucre a distintos actores. Y lo mismo con los tiempos de recuperación, que también involucran a muchos más actores que, digamos, los que tienen responsabilidades respecto de la falla inicial."

El ministro comentó las posibles responsabilidades, señalando que “Lo que ocurrió en Chile es que recién a la hora cuatro o cinco, estábamos empezando la recuperación y la recuperación completa toma 18 horas. Eso es lo que hay que estudiar porque evidentemente hubo muchas fallas en la gestión de la crisis respecto de distintos actores y esa es la responsabilidad que hay que determinar”.

“Aquí hubo muchos errores, una cadena de errores de gestión cada uno de ellos tiene que ser investigado, comunicado a la ciudadanía de manera bien transparente y las responsabilidades institucionales se van a hacer valer a través de los canales institucionales que correspondan”, apuntó.