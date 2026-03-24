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    Política

    Ministro Rabat expone ejes de gestión en medio de debate por presupuesto y agenda legislativa

    "No es poca plata, la reducción es de aproximadamente 46 mil millones de pesos, pero hemos procurado con la jefatura de presupuesto que eso no altere en ningún momento la debida prestación de todos los servicios que nos corresponden", apuntó el titular de Justicia.

    Por 
    Javiera Ortiz
    El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat. Dedvi Missene

    El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, expuso en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados este martes sobre los principales lineamientos de la agenda de justicia del nuevo gobierno, en un contexto marcado por preocupaciones sobre recortes presupuestarios.

    Durante su intervención inicial, el titular de Justicia delineó cinco ejes estratégicos para su cartera: fortalecimiento judicial, seguridad, derechos humanos, justicia social y probidad.

    Uno de los primeros temas abordados fue la reducción presupuestaria de 3% del ministerio, que generó inquietud entre los diputados, especialmente respecto del impacto en Gendarmería, cárceles y programas de derechos humanos.

    Ante esto, Rabat aseguró que la disminución de recursos no afectará el funcionamiento del sistema: “Hemos hecho un esfuerzo para que la reducción presupuestaria no altere para nada lo que es la debida operación de los servicios que dependen del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, afirmó el ministro.

    “No es poca plata, la reducción es de aproximadamente 46 mil millones de pesos, pero hemos procurado con la jefatura de presupuesto que eso no altere en ningún momento la debida prestación de todos los servicios que nos corresponden, y en especial, a la situación de Gendarmería, y en particular en materia de cárceles”, señaló.

    Sobre la situación de la institución penitenciaria, Rabat reconoció déficits estructurales, particularmente en capacidad carcelaria y segregación de internos. “El problema que tenemos es que nos falta capacidad en las cárceles”, señaló a modo de diagnóstico.

    En tanto, señaló que “quería actualizar en términos procedimentales lo que había quedado con el proyecto de reforma procesal civil”. Además, confirmó que se trabaja en el traspaso de Gendarmería al futuro Ministerio de Seguridad.

    Prioridades legislativas

    Otro foco de discusión fue la priorización de proyectos de ley de parte del Ejecutivo, quienes pusieron suma urgencia a tres iniciativas discutidas en la comisión.

    Rabat reconoció la importancia de estas reformas, pero explicó que la disponibilidad presupuestaria obliga a priorizar. “Tengo plena conciencia de la necesidad de juzgados de ejecución de penas, pero necesitamos priorizar, y hoy la urgencia está en el tercer juzgado laboral”, indicó sobre la iniciativa que busca reforzar los tribunales laborales a través de un incremento de la dotación de personal.

    En tanto, al ser consultado por los indultos anunciados previamente por el Presidente José Antonio Kast, reiteró que “la principal preocupación del ministerio es realizar un análisis objetivo de los antecedentes que se van incorporando en cada una de las carpetas. El análisis va a ser caso a caso y, sobre la base de ese análisis, considerando la normativa vigente, se va a optar por una u otra solución”.

    Más sobre:Fernando RabatCongresoComisión de ConstituciónMinisterio de Justicia

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