Montes busca dar por superado su choque con Jara: “No quise provocar ningún tipo de polémica”

En un diálogo con la prensa en el Congreso este martes, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quiso dar por superado el episodio que tensionó la campaña presidencial oficialista al indicar en una entrevista en TVN que en el comando de Jeannette Jara hay una persona vinculada a la megatoma de San Antonio.

“Yo no voy a seguir con la polémica porque no tiene ningún sentido. Yo no quise provocar ningún tipo de polémica. Aquí lo más importante es dialogar en estos contextos y eso es lo que quise plantear. Yo podría haber mencionado de los otros comandos también, de otros lados, pero yo no quiero seguir en este debate porque la verdad que nos desvía”, sostuvo.

El socialista valoró que Jara haya dado a conocer su programa definitivo de gobierno y advirtió que “no hay que entrar en cosas laterales que surgen en medio de una entrevista”.

“Yo ya doy por cerrado esto. Yo no quise provocar lo que se ha provocado, de mucha discusión. Yo no voy a seguir en este tema”, recalcó.

Consultado respecto a las acciones que la oposición anunció que realizaría ante la Contraloría para aclarar si hay funcionarios de su cartera trabajando en el comando oficialista, el ministro manifestó que es “legítimo”.

“Yo le puedo contar que cuando yo era parlamentario fuimos igual. No solo a eso, sino que al Tribunal Constitucional. Y la verdad que finalmente se clarificó. Y para eso son las instituciones. Si los parlamentarios quieren que la Contraloría sea la que la clarifique, está muy bien”, aseguró.

Jara: “No tengo idea a lo que se refiere”

En la entrevista dominical en TVN, sin decir el nombre de la persona a la que se refería, el ministro dio a entender que estaba vinculado a los dueños del predio tomado y que era “una de sus manos derechas”.

Este martes, la exministra del Trabajo dijo en radio La Clave que infería que “hubo una molestia por parte del ministro”, aunque aseguró que lo que mencionó la autoridad de gobierno “no tiene asidero con la realidad” y que en su comando “no hay nadie ligado ni a los terrenos de la toma ni a los dueños”.

“No tengo idea a lo que se refiere. Yo lo voy a dejar ahí nomás”, sentenció la aspirante a La Moneda.