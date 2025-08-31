Muerte de hincha en el Monumental: parlamentarios de comisión de Deportes apuntan a falta de seguridad en estadios

Este domingo, en medio del Superclásico, un hincha de Colo Colo falleció tras caer desde el techo del recinto.

El accidente ocurrió en el término del primer tiempo del partido entre el Cacique y Universidad de Chile.

La Tercera confirmó que el sujeto habría caído al vacío tras intentar pasar desde la tribuna Galvarino al sector Cordillera.

Al respecto, diputados de la comisión de Deportes de la Cámara Baja reaccionaron frente a este accidente.

El presidente de la comisión de Deportes y diputado Evópoli, Jorge Guzmán, destacó que “es lamentable que sean cada vez más frecuentes los hechos de violencia, delincuencia y pérdida de vidas en el contexto del fútbol profesional chileno”.

“A estas alturas es urgente avanzar en una ley de seguridad en los estadios . No entendemos la pasividad y la falta de decisión por parte del gobierno para exigirle más seguridad a los organizadores de eventos deportivos, como es el caso del fútbol profesional”, comentó.

Concluyó diciendo que “nuevamente se pierde una vida en el contexto del fútbol en nuestro país”.

El diputado Roberto Arroyo y jefe bancada del Partido Social Cristiano señaló que “esta es una noticia que duele y que nadie desea escuchar. Aquello que ocurrió en el Estadio Monumental de Colo Colo, y es que según los medios y todos los antecedentes recopilados, un hincha fanático de Los Albos quiso cambiarse desde el sector Galvarino hasta el de Cordillera, cayendo de una considerable altitud, lo cual le costó la vida, lamentablemente, en el recinto de salud al que fue trasladado".

“Pero esto refleja también la falta de medidas de seguridad en los estadios. Hemos hablado tantas veces al respecto de la violencia en los recintos deportivos. Pero no es menor el hecho de que la seguridad también es algo deficitario en medio de nuestro deporte”, comentó Arroyo.

Sumó que “esperamos que tomen todas las medidas correctivas para evitar que hechos tan lamentables como este vuelvan a ocurrir en el fútbol profesional chileno”.

Por su parte, el diputado Hotuiti Teao dijo lamentar lo ocurrido en el reducto deportivo de Macul, afirmando que el hincha “independiente de que nunca debió exponerse a esa situación, resulta reprochable que haya podido llegar hasta ese lugar sin que existieran medidas de seguridad que lo impidieran”.

“Como integrante de la Comisión de Deportes, voy a exigir que se citen a las autoridades de Estadio Seguro, Carabineros y del club , porque corresponde que entreguen explicaciones claras y se determinen responsabilidades. Los recintos deportivos deben garantizar la seguridad absoluta de los asistentes, y este tipo de hechos refleja graves falencias en el control dentro de los estadios”, añadió.

Y, al cierre, sostuvo que “no podemos seguir normalizando que en el fútbol chileno se produzcan tragedias por falta de resguardo. El deporte debe ser un espacio de encuentro y alegría, no de dolor y luto”.