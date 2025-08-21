SUSCRÍBETE
Política

Mulet apunta a una “represalia” de Boric por la salida de Valenzuela: “Me parece que no corresponde”

“La verdad es que esto me ha sorprendido”, señaló el diputado. Si bien, recalcó que es respetuoso de las atribuciones del jefe de Estado con sus ministros, manifestó su molestia por el contexto de la renuncia.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja
MARIO TELLEZ

Continúan los coletazos tras la salida de Esteban Valenzuela del Ministerio de Agricultura, quien dejó la titularidad de la cartera luego que el Presidente Gabriel Boric le solicitara su renuncia por la división del oficialismo en las listas parlamentarias.

En concreto, la definición del FRVS y Acción Humanista (AH) de ir en listas separadas para asegurar su supervivencia en el Congreso molestó a La Moneda, especialmente porque el Presidente Boric mandató realizar todos los esfuerzos necesarios para enfrentar en un solo pacto las elecciones parlamentarias de noviembre.

De ese modo los costos políticos recayeron en Valenzuela, militante del FRVS. En diálogo con Radio Pauta, el exaspirante a La Moneda de ese partido, Jaime Mulet, manifestó su preocupación por la decisión del Mandatario, señalando incluso que se trataría de una “represalia”.

“La verdad es que esto me ha sorprendido”, señaló el diputado. Si bien, recalcó que es respetuoso de las atribuciones del jefe de Estado con sus ministros, manifestó su molestia por el contexto de la renuncia.

“Yo no he hablado con el Presidente, pero, obviamente, a buen entendedor, pocas palabras. Una decisión de gobierno que tiene que ver como consecuencia, aparentemente de decisiones de los partidos que no tienen que ver con los actos de gobierno”, señaló.

El parlamentario precisó que es eso lo que le “preocupa". "La Federación Regionalista Verde Social tomó una decisión, junto a Acción Humanista de ir en una lista distinta, ya que no se daban las condiciones para ir en otra lista. Ni más ni menos que eso, que son las actividades de los partidos políticos", aseveró.

En ese sentido, indicó que genera “ruido” que “si a consecuencia de ello se toma una situación como represalia que hasta ahora no he tenido ninguna explicación“.

En esa línea, manifestó que la situación “sin lugar a dudas”, se presentaría como una represalia. “Los trascendidos que han habido en La Moneda y en la prensa son claros en ese sentido”. “Me parece que no corresponde”, aseveró.

