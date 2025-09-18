Municipio de La Ligua descarta participación en actividad con Jeannette Jara denunciada por presunta campaña anticipada

El municipio de La Ligua descartó haber aprobado y participado en una actividad el pasado 12 de septiembre en honor a la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara.

Así lo específico en un comunicado público, respondiendo a una denuncia realizada por la fundación Fuerza Ciudadana, vinculada al Partido Republicano, a través del abogado Raimundo Palamara.

Según señalan en la denuncia, el mencionado evento habría infringido la ley 18.700 al tratarse de un acto de campaña anticipado a la fecha oficial, el 17 de septiembre. En el texto también acusan el posible uso indebido de fondos y personal público.

En ese contexto, desde el municipio enfatizan que la actividad “ Encuentro con Jeannette Jara ” realizada en la plaza de La Ligua el pasado 12 de septiembre había sido autorizada por la Delegación Presidencial Provincial de Petorca y no por el municipio.

“Como se constata en la citada resolución exenta N°576 del 10 de septiembre de 2025, extendida por la Delegación Presidencial Provincial de Petorca, la solicitud para realizar este acto público fue presentada por un representante de una entidad denominada “Agrupación Amigos por Jeannette Jara”. Por lo tanto, la municipalidad de La Ligua no tuvo ninguna participación en la convocatoria ni en el envío de invitaciones al evento “, explicaron.

Por otro lado, señalan respecto a la denuncia que se podría haber generado una confusión con el acto oficial de Fiestas Patrias, realizado durante ese mismo día previamente.

“Podemos inferir que la denuncia confunde el acto oficial y desfile de Fiestas Patrias, organizado por el municipio, con un acto público, organizado por un particular”, detallaron.

“Lamentamos que se intente ensuciar la imagen del municipio, de sus trabajadoras y trabajadores, imputándole faltas a la normativa vigente”, finalizaron al respecto.

Por otro lado, Palamara escribió en su cuenta de X tras la respuesta del municipio: “Infringir la ley es trampa, Jeannette Jara. No vamos a parar de fiscalizar, insistiendo que las instituciones funcionen contra las malas prácticas y hacer campaña fuera del periodo electoral es una mala práctica y más con recursos municipales".