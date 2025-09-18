SUSCRÍBETE
Nacional

“Ustedes son embajadores de nuestra cultura”: el saludo de Fiestas Patrias de Boric a los chilenos en el extranjero

El Presidente comentó que "les deseo que estas Fiestas Patrias sean una oportunidad para celebrar, para reencontrarse, para renovar el orgullo de pertenecer a esta comunidad de hombres y mujeres que estén donde estén siguen llamando a Chile su hogar".

María José Halabi 
María José Halabi
El Presidente Gabriel Boric encabeza la inauguración de las Fondas del Parque O'Higgins. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Este jueves 18, el Presidente Gabriel Boric mandó un saludo a los chilenos y chilenas que celebran las Fiestas Patrias desde el extranjero.

Por medio de las redes sociales de la Cancillería, Boric señaló: “Queridas chilenas y chilenos que viven más allá de nuestras fronteras, en estas fiestas patrias quiero dirigirme a cada uno de ustedes con el corazón abierto y lleno de gratitud”.

“Puede que nos separen miles de kilómetros, pero sé que el 18 de septiembre nos une con la misma emoción. La de recordar nuestras raíces, nuestras tradiciones, aquello que nos hace sentir orgullosos de ser parte de Chile”, detalló.

Agregó que " también aquello que nos permite proyectarnos como comunidad. La vida lejos del terruño no siempre es fácil, requiere esfuerzo, valentía y muchas veces sacrificio".

“Pero también sé que donde hay una bandera chilena ondeando, una cueca sonando, un brindis por nuestra tierra con vino, piscola, late con fuerza la identidad que nos he hermana”, comentó.

Sumó que “ustedes son embajadores y embajadoras de nuestra cultura, de nuestros valores y de la resiliencia que caracteriza a nuestro pueblo”.

“Este año tiene un significado especial para mí, es el último 18 de septiembre que les hablo como Presidente de la República y he tenido la oportunidad de recorrer diferentes países y en todos los países en donde me encuentro con un chileno, una chilena, siento el orgullo que tienen de pertenecer a nuestra patria, aunque estén lejos de ella”, subrayó.

Boric enfatizó que “me han contado de cómo celebran el 18, de cómo se juntan, de cómo rememoran nuestras tradiciones, de cómo extrañan la cordillera y de cómo siempre tienen a Chile en el corazón”.

También mencionó que “les deseo que estas Fiestas Patrias sean una oportunidad para celebrar, para reencontrarse, para renovar el orgullo de pertenecer a esta comunidad de hombres y mujeres que estén donde estén siguen llamando a Chile su hogar.

Concluyó diciendo: “Porque como decimos con tanta verdad: ‘donde haya un chileno, allí está Chile’. Felices Fiestas Patrias”.

Más sobre:Fiestas PatriasPresidenteGabriel Boric18 de septiembreCancillería

