Natalia Piergentili pone en duda voto a Jeannette Jara en segunda vuelta y profundiza el caos en el PPD

Han pasado más de dos semanas desde la primaria que posicionó a Jeannette Jara (PC) como la carta presidencial de toda la alianza de gobierno. Desde entonces, la mayor parte del sector decididamente se ha puesto detrás de su candidatura.

La excepción es el Partido Por la Democracia (PPD). En la colectividad reconocen que su aterrizaje en la campaña de la militante comunista ha sido complejo, y que para algunos -los de la primera línea de la colectividad- ha representado un trago amargo.

En ese contexto en que la expresidenta del PPD, Natalia Piergentili, tensionó las cosas aún más. El lunes por la mañana, en entrevista con Radio Infinita, ella sinceró que no garantiza su voto por la exministra del Trabajo.

—Al día de hoy, ¿votarías por ella (Jara) en segunda vuelta? Con lo que ha dicho hasta ahora.

—Me pasa que, si estuviera ella frente a (José Antonio) Kast, sería un voto en contra de Kast más que un voto por Jeannette Jara —respondió la extimonel.

—¿Y si tuviera al frente a Evelyn Matthei?

—También depende de cómo terminen planteándose lo que le plantean al país.

11/07/2025 - JEANNETTE JARA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Piergentili explicó que su “problema con Jeannette” es que “con su planteamiento sobre el crecimiento y la economía yo estoy en profundo desacuerdo. En la medida en que ella sea capaz de abrazar estas ideas que tienen que ver con cómo Chile se pone de nuevo frente al crecimiento, yo tengo serias dudas de mi voto, que da lo mismo, es un voto y no le importa a nadie, pero creo que uno tiene que cumplir la palabra en política, yo entiendo que nosotros concurrimos a una primaria, pero creo que esa primaria tiene que ser capaz también de abrazar los programas y proyectos del resto. Y en materia económica yo tengo muchas diferencias".

Ella, en todo caso, no está sola en esto. En privado, son varios los militantes PPD los que reconocen que no les entusiasma sumarse a la campaña de Jara. Algunos de ellos han sugerido en la interna que su aterrizaje sea escalonado, precisamente para poder negociar aspectos del programa.

Sobre las palabras de Piergentili, el presidente del PPD, Jaime Quintana, dijo -durante un punto de prensa- que “yo llamaría a escuchar la opinión oficial del partido: nosotros cumplimos nuestros compromisos (...). No solo vamos a cumplir la palabra, vamos a trabajar con decisión. Evidentemente esperamos influir en las definiciones programáticas, pero aquí no hay condiciones, nunca he planteado condiciones, de ninguna especie. No corresponde”.