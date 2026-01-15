SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Negativa de Carter y libertarios a entrar al gobierno pone a prueba liderazgo de Kast y complica su diseño de gabinete

    A cinco días del anuncio del equipo ministerial, el presidente electo no solo recibió la noticia de que el partido liderado por Johannes Kaiser no ingresará a su administración, sino que también el exalcalde de La Florida declinó la posibilidad de asumir el Ministerio de Seguridad.

    Por 
    Pedro Rosas
    Josefa Sciammaro
     
    Franco Cicchetti
    Santiago, 5 de enero 2026. Jose Antonio Kast asiste al Tricel para ser proclamado oficialmente como Presidente electo. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Tras varias semanas de conversaciones, este miércoles en la tarde, el Partido Nacional Libertario (PNL) notificó a José Antonio Kast que se restarían de su futuro gobierno y le propinó su primera gran derrota como presidente electo.

    Y es que incluso desde antes de la primera vuelta presidencial, el fundador del Partido Republicano era enfático: si ganaba la elección, concretaría un gobierno de unidad junto a todos los partidos que lo respaldaron en el balotaje, una de las principales apuestas que marcó su campaña.

    Con el portazo de la colectividad liderada por Johannes Kaiser, esa opción se terminó diluyendo por completo ayer en la tarde y -en privado- algunos en el sector reconocen que se trata del primer test para Kast durante su gobierno, el que ahora, agregan, estaría reprobando.

    Aunque en el resto de la oposición han valorado los acercamientos que se han mantenido por la conformación del gabinete, lo cierto es que -creen- parte de la decisión de libertarios se fundamente justamente en cómo se ha dado ese proceso.

    De hecho, esta semana el propio Kaiser acusó falta de información por parte del equipo del presidente electo, adelantando la determinación que dieron a conocer este miércoles.

    En ese contexto, en la oficina del presidente electo (OPE) no esconden que acusaron el golpe y varios reconocen su preocupación, pensando sobre todo en el respaldo legislativo que tenga la administración y considerando que los libertarios cuentan con una bancada de ocho diputados y una senadora.

    El primero en referirse a la negativa de los libertarios fue el exministro y futuro jefe de la cartera de Interior, Claudio Alvarado (UDI).

    “Es una decisión soberana del Partido Nacional Libertario que es legítima, y en consecuencia lo que importa y que se valora es que en el comunicado en el cual ellos señalan que no aceptaron la invitación del Presidente de la República es que están disponibles para cooperar en todas aquellas materias que sean para los ciudadanos”, afirmó desde “La Moneda chica”.

    En esa línea, agregó que “en ese sentido se puede cooperar desde una posición fuera del gobierno como del interior del gobierno. Ellos optaron por hacerlo desde fuera, pero tienen buena disposición”.

    Lo cierto, es que algunos miran con inquietud el rol que asuma el partido de Kaiser. Ayer, de hecho, tras comunicar su decisión de restarse el gobierno, si bien el líder libertario evitó calificarse como oposición, si afirmó que “hay ciertas cosas que respaldamos y ciertas cosas que no. Vamos a criticar lo que no nos parezca y vamos a apoyar lo que nos parezca”.

    Así, esa inquietud también se ha trasladado a Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli).

    En entrevista con radio Duna, consultado por la decisión del PNL, el senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, afirmó que “el país está por delante de todos nosotros y, por lo tanto, tenemos que hacer el esfuerzo por tener este gobierno unitario. Así que yo lamento la declaración que ayer hizo Nacional Libertario, pero a la vez, por lo menos en mi experiencia, siempre en política existe una segunda, tercera y cuarta opción de conversar, de ver las cosas, de revisar por qué se llegó a este punto".

    En ese sentido, planteó que le “gustaría que se haga el esfuerzo, que ojalá el presidente (electo) Kast pueda ver cómo encontrarle una vuelta, para que la mayor cantidad de partidos, o todos los que lo apoyamos en la segunda vuelta, podamos ser parte del gobierno y sentirnos bien comprometidos con lo que son los desafíos del gobierno”.

    El diputado Diego Schalper compartió sus dichos: “Sería muy positivo que el gobierno pueda hacer un último intento para convocarlos y a su vez el PNL haga un último esfuerzo para tomar una decisión”.

    Su par de RN, Ximena Ossandón, en tanto, afirmó que “hay que ser cauteloso con las palabras, sobre todo en momentos como este. Es difícil vaticinar lo que va a pasar, pero en política puede pasar cualquier cosa. Espero no sean como los republicanos con Piñera, no creo. Espero no sea un tipo de oposición”.

    En esa línea, el diputado y presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), recalcó que si bien “es una decisión que les corresponde a ellos, lo que yo sí sé es que las votaciones y proyectos importantes no se van a perder por este tipo de decisiones”. Respecto a que hay o no futuras conversaciones, aseguró que “es algo que le corresponde al equipo del presidente electo, la política es muy líquida”.

    El diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, recalcó que “nadie se puede restar de la invitación que hizo el presidente Kast (...). Aquí hay que sacar el país adelante y para eso todos somos necesarios. Johannes tiene que reflexionar”.

    En republicanos, por su parte, el diputado Cristián Araya afirmó que “el Partido Nacional Libertario sería un gran aporte en el futuro gobierno, tenemos inmensas coincidencias en los proyectos políticos, en el Congreso hemos logrado una excelente coordinación. Lamento profundamente esta decisión, pero tengo esperanza que se lograrán superar las diferencias y que se sumarán porque Chile está primero”.

    La negativa de Carter y el puzzle en seguridad

    En todo caso, la decisión de los libertarios no fue la única negativa que recibió Kast durante el miércoles. Ayer el presidente electo también sostuvo una reunión con el futuro senador, Rodolfo Carter, para definir si aceptaba o no asumir como ministro de Seguridad. Sin embargo, la respuesta del exalcalde fue clara: no asumiría en el gabinete y se mantendría como parlamentario por La Araucanía.

    La negativa del exalcalde suma un nuevo problema al gabinete que será presentado el próximo martes y, reconocen algunos en el sector, un nuevo fracaso para Kast en la conformación del equipo ministerial.

    Lo anterior, sobre todo considerando que la cartera de seguridad será una de las claves del “gobierno de emergencia” que planteó Kast durante la campaña y aún no cuenta con un nombre claro para asumir.

    Hasta este miércoles en la tarde, Carter era la principal carta para el ministerio, sin embargo, tras su decisión volvieron a asomar algunos nombres como los de los parlamentarios electos Cristián Vial y Enrique Bassaletti, y el excandidato a senador, Alberto Soto. Todos miembros en retiro de las Fuerzas Armadas.

