Netanyahu felicita a Kast por su victoria presidencial: “Israel espera colaborar estrechamente con usted y Chile”

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, felicitó este martes al presidente electo José Antonio Kast por su victoria en la elección del domingo 14 de diciembre.

El republicano se impuso de manera contundente, con 58,2%, ante la carta del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, que logró un discreto 41,8%.

Congratulations President-elect @joseantoniokast on your victory.

Israel looks forward to working closely with you and Chile to deepen cooperation in security, innovation, water, agriculture and economic growth to strengthen the partnership between our two democracies. 🇮🇱🇨🇱 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) December 16, 2025

“Felicitaciones al presidente electo José Antonio Kast por su victoria. Israel espera colaborar estrechamente con usted y Chile para profundizar la cooperación en seguridad, innovación, agua, agricultura y crecimiento económico, fortaleciendo así la alianza entre nuestras dos democracias”, escribió el premier en su cuenta de X.

La primera comunicación desde Jerusalén se produjo ayer lunes, a través del ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar.

I just spoke to the President-elect of Chile @joseantoniokast and congratulated him on his impressive victory in the presidential elections. I told him that his victory is important for Chile and has importance too for the relations between Israel and Chile, that unfortunately… pic.twitter.com/aYK2PYk1pe — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) December 15, 2025

Primero lo felicitó mediante una publicación en X y luego lo llamó por teléfono, ocasión en que lamentó el “deterioro” de las relaciones bilaterales durante el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric.

“Acabo de hablar con el presidente electo de Chile, @joseantoniokast, y lo felicité por su impresionante victoria en las elecciones presidenciales. Le dije que su victoria es importante para Chile y también para las relaciones entre Israel y Chile, que lamentablemente se deterioraron durante el mandato del Presidente Boric”, escribió Sa’ar en X.

Y luego agregó: “Acordamos trabajar juntos para restablecer las relaciones entre Israel y Chile, por el bien de ambas naciones. Israel tiene muchos amigos hoy en América Latina y estamos fortaleciendo estas relaciones día a día”.