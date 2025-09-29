“No atacar a ningún otro candidato”: Mayne-Nicholls adelanta lineamientos de su franja electoral

Las elecciones presidenciales y parlamentarias están cada vez más cerca. El pasado 17 de septiembre el Servicio Electoral (Servel) dio inicio al periodo de propaganda electoral, mientras que el 17 de octubre comenzará la emisión de la franja televisiva, de cara a los comicios del 16 de noviembre.

En ese escenario, el candidato presidencial independiente, Harold Mayne-Nicholls, adelantó aspectos que tendrá su franja electoral, asegurando que no buscará “atacar” a ninguno de sus contrincantes.

Tras participar de la V Caminata por el Alzheimer, en la comuna de La Pintana, el aspirante a La Moneda conversó con la prensa y aseguró que ya está trabajando en la franja.

“Esperamos hacer una buena franja, algo que le guste a la gente”, sostuvo. En ese sentido, aseguró que harán “una cosa distinta”.

“Vamos a rememorar algo de los 80’s. La está trabajando Boris Quercia con Alberto Geswein y ellos son tipos que tienen muchísima experiencia", indicó.

En ese sentido, remarcó que quieren “captar la atención de la gente no tanto por ir contra el sistema, sino que a favor del sistema”.

“Cómo podemos con el sistema construir algo mejor y por supuesto no atacar a ningún otro de los candidatos, ni a ninguna de sus posturas, porque eso es lo que sentimos en la calle, que es lo que la comunidad está esperando“, indicó.

Asimismo, señaló que buscarán no ahondar en “temas agresivos y mucho menos temas en donde de alguna u otra manera hablemos mal de quienes están también compitiendo”.