    No cesa la guerra socialista: Manouchehri exigió la salida de De Rementería de grupo de WhatsApp de la bancada

    La declaración emitida por la bancada de senadores socialistas, que respaldó a Fidel Espinoza y quitó piso a Daniel Manouchehri, a raíz de la polémica con Yasna Provoste, colmó la paciencia del diputado, quien hizo un reclamo en el chat que comparte la bancada por la presencia de Tomás de Rementería.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes

    El lunes por la noche el tema de conversación en el grupo de WhatsApp de la bancada de diputados del Partido Socialista (PS) era un solo: el impasse que protagonizaron Daniel Manoucherhri y el senador Fidel Espinoza, ambos militantes socialistas.

    Ese día, durante un receso de la sesión por la acusación constitucional contra el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa, el senador anunció que presentará una querella por injurias contra el diputado Manouchehri, quien le gritó “corrupto” en la sala de la Cámara Alta. Todo a raíz de un cruce que tuvo el diputado con la senadora Yasna Provoste (DC).

    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    La bancada de senadores del PS reaccionó y emitió una declaración pública en que respaldaron a Espinoza. En el texto se señala que las palabras de Manouchehri son “graves” y que “no forman parte del proceso y se alejan del principio de objetividad que debe regirlo”, en alusión a los comentarios realizados durante la sesión de la Cámara Alta.

    La declaración rápidamente llegó al grupo que comparten los diputados PS, y del que también es parte el senador Tomás de Rementería, pese a que dejó la Cámara para asumir su cargo en la Cámara Alta en abril de este año, en reemplazo de la destituida Isabel Allende.

    De Rementería no ha perdido cercanía con la bancada de diputados. De hecho, es habitual verlo en los pasillos de Cámara junto a quienes fueron sus pares. Además, su deseo es volver a integrar esa instancia. Por eso postula como diputado por el distrito 7 (Viña del Mar, Valparaíso, Villa Alemana).

    En el momento en que distintos diputados cuestionaban la declaración emitida por los legisladores, Manouchehri escribió un mensaje específicamente dedicado al senador. “Por lo demás, pido que se saque de este grupo a Tomás de Rementería. Él no es diputado”, exigió.

    En el grupo interpretaron que la molestia del diputado con De Rementería respondía a que la declaración fue emitida a nombre de toda la bancada de senadores.

    El aludido no tardó en responder. “No es necesario, me salgo solo”, dijo De Rementería, y abandonó el grupo. Antes de hacerlo aseguró que él no fue parte de la redacción del comunicado que quitó piso al actuar de Manouchehri y que respaldó a Espinoza.

    Este episodio está lejos de terminar. Esta mañana, el senador Espinoza publicó en su cuenta de X: “(Manouchehri y Daniella Cicardini) no solo dañan la democracia. Actuan con una bajeza inusitada, sin escrúpulos. Se creen mesiánicos, pero son irresponsables en su actuar y dañinos contra quienes se oponen a su forma de hacer política”.

    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene
    Más sobre:La Tercera PMPolíticaDaniel ManouchehriTomás de RementeríaPartido SocialistaPS

