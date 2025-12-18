SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    No es Pamela Jiles: Partido de la Gente definió la jefatura de su bancada de diputados

    El nuevo jefe de bancada y Rodrigo Vattuone, presidente nacional de la tienda, liderarán las conversaciones con los distintos sectores políticos, con miras a explorar y eventualmente construir un acuerdo administrativo en el Congreso.

    José Navarrete 
    José Navarrete

    Los 14 diputados electos por el Partido de la Gente se reunieron la tarde de este miércoles para preparar el trabajo que desarrollarán en el Congreso a partir del 11 de marzo.

    Según informaron en un comunicado, uno de los principales puntos de la tabla fue la definición de la jefatura de bancada para el período legislativo 2026.

    El diputado electo, Javier Olivares se refirió al proceso en sus redes sociales.

    "El diputado electo por Valparaíso, Juan Marcelo Valenzuela (40), se transforma —por amplia mayoría— en el nuevo Jefe de Bancada de la colectividad, imponiéndose en elección interna a la diputada Pamela Jiles“, informó Olivares.

    Valenzuela es integrante del grupo de difusión de contenidos del PDG en plataformas web Bad Boys, ingeniero comercial y publicista y asumirá la conducción de la bancada durante 2026.

    Jiles es diputada en ejercicio y su candidatura a la reelección en el distrito 12 fue de las más votadas en las parlamentarias de noviembre.

    “Esta designación se enmarca en un sistema de jefatura rotativa, que contempla cuatro jefaturas a lo largo del período legislativo”, precisó la tienda que dio un salto electoral de la mano de la candidatura presidencial Franco Parisi.

    La subjefa de bancada del PDG durante 2026 será la diputada electa Tamara Ramírez, administradora de empresas de profesión, que acompañará la labor de coordinación y conducción política de la bancada durante este período.

    “Asimismo, se acordó que será el jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, en conjunto con Rodrigo Vattuone, presidente nacional del Partido de la Gente, quienes iniciarán y liderarán las conversaciones con los distintos sectores políticos, con miras a explorar y eventualmente construir un acuerdo administrativo, así como a coordinar el trabajo político-institucional de la colectividad en el Congreso”, indicaron.

