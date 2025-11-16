“No es un día para darse gustitos personales”: Frei reconoce escenario “muy revuelto” y llama a votar con responsabilidad

Hasta el Colegio Villa María Academy, en la comuna de Las Condes, llegó a votar el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien admitió que ve un panorama “muy revuelto” en estas elecciones presidenciales.

Tras emitir su voto, el exmandatario remarcó que acudió a cumplir con su deber cívico. “Son muchas veces que lo he hecho, mi primera votación fue en el año 1964, así que calculen cuántas veces he votado”, sostuvo.

Frei señaló que ya se ha escuchado “durante meses a todos los candidatos presidenciales, candidatos parlamentarios, han asistido a foros, debates, entrevistas, recorridos por Chile, pero hoy día es el momento de los ciudadanos que tienen que expresarse”.

En esa línea, hizo un llamado “a toda la gente que vote, no que anule su voto. Esto es muy importante, porque hoy día es un día importante para Chile. Hoy día no es un día para darse gustitos personales , hay que trabajar, pensar, con responsabilidad y con convicción y así votar, y siempre pensando en el futuro y lo mejor para Chile”

Al ser consultado sobre cómo ve el panorama electoral, el expresidente señaló que "está muy revuelto, hemos visto todos los días encuestas para un lado, para otro, pero ya a esta hora hay que guardar silencio y votar".

El expresidente además fue crítico con las campañas, comparándolas con las de su época política. De hecho, admitió: "No lo debería decir pero, era otra época mucho mejor para Chile. Era una época de tranquilidad, de progreso, de desarrollo. Como lo dijeron en el último foro, crecíamos al 7%. ¿Se imagina si estuviéramos creciendo al 7% hoy día?, sería otro país".

Sobre su voto mantuvo el hermetismo, asegurando que “la gracia de la democracia es que todos podemos votar en el silencio en la urna. Y reitero, sin darnos gustito, con responsabilidad y con convicción para que a Chile le vaya bien”.

En esa línea, dijo mantener sus críticas sobre el apoyo de la Democracia Cristiana (DC) a la candidata oficialista Jeannette Jara. “Yo ya dije, lo dije hace tres meses y lo mantengo absolutamente lo que he dicho", indicó.