“No puedo descartarlos”: ministro Montes sobre posible existencia de otros hechos ligados a convenios con fundaciones

La jornada de este sábado el ministro de Vivienda, Carlos Montes se encuentra en la región de Coquimbo participando de ceremonias para la construcción de proyectos habitacionales y visitando obras en la zona.

La semana ha estado marcada por la presentación de más denuncias en relación a posibles irregularidades en convenios con fundaciones, además de la renuncia del seremi del Maule, Rodrigo Hernández, que anteriormente había sido blindado por el Presidente Gabriel Boric.

Bajo ese escenario, hoy el ministro Montes señaló que colaborarán con todos los antecedentes que requiera la Fiscalía porque “queremos que haya total claridad y transparencia, como nos ha planteado el Presidente de la República”.

Asimismo, consultado por posibles otros casos por convenios de fundaciones con el Minvu, el ministro fue tajante en señalar: “Si descarto o no que hayan otros hechos ligados a fundaciones en general la organización del Estado, no puedo descartarlos. Espero que no lo haya, espero que esto haya sido algo más focalizado, pero no tengo elementos como para decirlo”.

En esa línea, el el titular del Minvu reiteró en sus críticas al sistema de convenios, que “tiene muchos defectos”.

“Sabemos que en el marco de los convenios tienen muchos defectos, del año 2015 se hizo la norma, en 2019 se hizo el primer proyecto y se mantuvo un sistema que creemos que hay que cambiarlo porque tiene muchos defectos para seleccionar las empresas, para establecer los costos, para rendiciones, etc”, resaltó.

Por otro lado, en relación a la renuncia del ahora exseremi del Maule, Rodrigo Hernández, el secretario de Estado señaló que “es muy importante que plantee todos estos antecedentes en el proceso que va a ser convocado por el Ministerio Público”. Esto luego de que firmara un convenio “sin percatarse” del vínculo con la fundación donde trabajó, señalando que fue una “falla administrativa”.

En esa línea, Montes recalcó que “vamos a ver lo que dicen las instituciones, no basta con lo que él diga”.

“Quiero ser bien claro, nosotros mandamos una comisión a investigar los hechos. descubrimos ahí que él había ejercido mal su declaración de inhabilidad como seremi porque había trabajado antes en la empresa beneficiada. Es por eso que se inició una investigación sumaria y se le suspendió del cargo”, recalcó el ministro.

Y que, días más tarde, “a pesar de lo que habíamos consultado, lo que le habíamos planteado, si hay otro elemento, nos dijo que no. Bueno, él lo que hace en esta carta, es decir que se equivocó, pero en definitiva, él autorizó a una institución que es parte de Urbanismo Social, la autorizó para poder reanudar funciones dentro de la región, teniendo inhabilidad para hacerlo, y es por eso que se le pidió la renuncia al cargo y, a su vez, se entregaron todos los antecedentes a la institución en que corresponden. Vamos a ver lo que dice en las instituciones, en definitiva, no basta con lo que él diga”, reiteró.

Finalmente, el titular de Vivienda indicó que “probablemente” viajará al Maule, pero en el marco del Plan de Emergencia Habitacional. El ministro hizo el punto en que “las instituciones están operando allá, y por tanto la Contraloría y el Ministerio Público tendrán que ir avanzando”.