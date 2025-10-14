“No tenía mucha barra aquí”: el balance de Jara de su paso por la Enade 2025

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), sabe a la perfección que no juega de local cuando sale a exponer en foros con empresarios.

Así lo reconoció este martes en su participación en el foro de la inauguración del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025, donde estuvieron todos sus contendores, salvo el postulante independiente Eduardo Artés.

“Aunque voten o no voten por mí, déjenme decirles algo: me enorgullezco de haber liderado la reforma previsional. Aunque incluso no voten por mí, igual a todos ustedes les va a beneficiar”, dijo la exministra del Trabajo en un momento del foro.

Luego, tras el término de la actividad realizada en el centro de eventos Metropolitan Santiago, hizo una síntesis de su participación: “Yo no tenía mucha barra aquí adentro”.

Jara llegó al foro empresarial realizado en Vitacura acompañada de su jefe de estrategia, Darío Quiroga, y de su jefa de comunicaciones, Susana González.

Su intervención estuvo marcada por su interacción con el público y por dos momentos que la misma candidata calificó como "lapsus lingüísticos“. El primero fue en su primera intervención, donde planteó que “hay tres ejes centrales que son los que debieran guiar mi gestión”.

“El primero de ellos es el combate a la seguridad pública”. Inmediatamente se corrigió: “¡Perdón, el combate a la delincuencia fortaleciendo la seguridad pública!”. “Ahí va a dar para otro meme”, agregó riéndose.

Luego, cuando valoró los elogios que recibió la contralora Dorothy Pérez dijo: “Espero que en el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico contemos con la misma evasión... ovación, perdón, para poder levantar el secreto bancario”.

Entre risas se dirigió al público: “Ya po’, con la cara que me miran me desconcentran” (sic).

Con su participación en la Enade 2025; Jara retomó su participación en foros masivos. Consciente de que esas instancias no son su lugar más cómodo, la estrategia del comando entre agosto y septiembre fue privilegiar las salidas a regiones y el contacto con la ciudadanía.

Jara ensayó su intervención en Enade durante la tarde del lunes junto a Quiroga, y González. Con los dos se juntó a primera hora de este martes para repasar los últimos detalles, recluida en su casa de Ñuñoa.

La idea, como quedó a la vista, fue principalmente poner en la primera línea de su discurso el tema programático, evitando la confrontación directa con José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano y a quien han posicionado como el principal contendor.

Solo hizo una mención indirecta al republicano cuando habló del combate al crimen organizado: “Ahora, nosotros vamos a tener que hacer esfuerzo y un compromiso bien unitario en esto, sea quien sea elegido Presidente, porque la verdad es que la fuerza con la que ha entrado al país es bastante relevante, y cuando el Estado se debilita, como algunos proponen, ingresa con mayor fuerza aún”.

Tras el foro, en el comando reconocían que el público de la Enade no es afín a la candidata comunista y señalaban que el objetivo era aprovechar la masividad del público de Mega que transmitió encuentro. También tenían asumido que los lapsus en su discurso serían replicados por los medios.

La misma candidata abordó esta idea: “Enade igual puso a disposición de que esto se pudiera ver, así se convierte en un foro con una doble virtud: tanto empresarial como también poder hablarles a las personas que están en su casa y que son quienes, en definitiva, van a elegir”.

Tras el encuentro -marcado por el intercambio de Kast con Evelyn Matthei-, Jara tuvo que marcharse rápidamente para grabar la franja.

Antes de marcharse se grabó con personal del catering y saludó afectuosamente a figuras como el exsenador PPD Guido Girardi y la exministra Karla Rubilar, quien la invitó a su programa de radio.

También bromeó con el diputado Francisco Undurraga (Evópoli), quien le cobró un almuerzo por una apuesta del pasado sobre si ella sería o no candidata. “Yo te debo mucho”, le replicó Jara, en alusión al papel que jugó el diputado cuando ella tuvo que ir a pelear sus proyectos en el Congreso.

Kast también tuvo un espacio para bromear con Jara. Cuando ambos se despidieron, el republicano también estaba saludando a personal del catering, a quienes la oficialista instó a votar “2″. El exdiputado respondió que era mejor votar “5″, en referencia a sus respectivos números en la papeleta.