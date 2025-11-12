“No tienen pudor”: en cierre de campaña Kast fustiga a Jara por desmarque con Boric

Ante miles de sus partidarios en el Movistar Arena, el candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, realizó esta noche su cierre de campaña en Santiago, ocasión en la que emplazó directamente a la carta del Pacto Unidad por Chile, Jeannete Jara, a quien acusó de “no tener pudor” y de ser capaz “literalmente de todo” para mantener al oficialismo en el poder.

Durante una alocución que se extendió por casi 40 minutos, y tras subir al escenario junto a su esposa Pía Adriasola, el exdiputado agradeció a su equipo, a los candidatos republicanos al Parlamento y a todos los presentes, a quienes aseguró que asumirá como Presidente el próximo 11 de marzo. “La tercera si es la vencida, porque lo vamos a hacer”, sostuvo, en relación a sus fallidos intentos de llegar a La Moneda en las elecciones de 2017 y 2021.

Al respecto, Kast aseguró que su tercera aventura presidencial no se basa en la ambición, sino que en la “responsabilidad y el amor a Chile”. Esto, con el fin de evitar que el oficialismo se mantenga en el poder.

“A ese gobierno que nos prometió espernza y nos dio inseguridad, que prometió dignidad y nos ha heredado humillación, ese gobierno que prometió unidad y solo generó división en Chile, a ese gobierno le decimos basta, a ese gobierno le vamos a decir chao, ¡chao!, ¡fuera!, no se merecen estar ahí”, indicó.

Tras esto, aludió directamente a la abanderada comunista, a quien criticó sus intentos de desmarcarse del actual gobierno: “Quiero hacer un paréntesis más político para hablarle a la candidata del gobierno”, sostuvo el republicano, lo que generó silbatinas inmediatas por parte de los presentes.

“En estos días hemos visto que, incluso, Jeannete Jara intenta desmarcarse, distanciarse, del Presidente Gabriel Boric. Es una cosa increíble, y puedo decirles que no tienen pudor, no tienen vergüenza, porque están dispuestos a todo, literalmente a todo, para mantenerse en el poder, pero no se los vamos a permitir. No vamos a permitir que sigan engañando a los chilenos”, relevó.

Eslogan de la carta oficialista

Y, sobre la marcha, Kast aprovechó el eslogan de la candidata oficialista para ocuparlo en su contra y, al igual que en ocasiones pasadas, culparla de las fallas de la actual administración.

“Y ese eslogan de la candidata, es muy simple, ella dice: ‘Es Jara’ y nosotros, desde hoy hasta el 14 de diciembre, les vamos a recordar todos los días su eslogan: Es Jara. El desempleo femenino, ¡es Jara!; la presencia de 3.000 inmigrantes ilegales, ¡es Jara!; el alza de las cuentas de luz, ¡es Jara!; los 40 mil compatriotas que mueren todos los años en las listas de espera, ¡es Jara!; los 5.000 asesinados que nos va a heredar este gobierno, su legado de violencia, ¡es Jara!”, sostuvo.

“Todo eso y mucho más es Jara, porque el Partido Comunista también es Jara, porque (el imputado exsubsecretario) Manuel Monsalve también es Jara y, para que nadie se olvide: Boric es Jara y Jara es Boric. Que les quede claro. Jeannette Jara es la continuadora de este gobierno fracasado. Y nada de lo que diga o lo que haga va a cambiar eso”, aseveró.

En ese momento, aprovechó de resaltar que su candidatura representa la mejor opción para que el oficialismo no continúe en el poder.

“Somos nosotros, y no otros, los que tenemos la mejor opción para derrotar a esa izquierda y el 11 de marzo asumir el gobierno” , afirmó entre vítores. Tras lo cual afirmó que “esta no será la victora de una persona o de un partido polítiuco, será la victoria de millones de chilenos que no se rindieron”.

“Vamos a ganar en diciembre. Y, cómo decían algunos, va a ser hermoso”, cerró.