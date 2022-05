Normas transitorias: colectivos acuerdan que habrá Senado hasta 2026 y oposición PS haría caer implementación “por decreto”

Convención Constitucional. FOTO: KARIN POZO/AGENCIAUNO

En las últimas horas, para llegar a acuerdos, los integrantes de la Comisión de Normas Transitorias consensuaron un plazo de cuatro años para que el Senado culmine sus funciones, dejando en su lugar a la Cámara de las Regiones. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición los convencionales aún no definían el futuro de los senadores electos el año pasado. Aunque aún no se llega a ese punto de la discusión, desde el Colectivo Socialista e INN adelantan que no son partidarios de esta norma.