“Nuestro partido tiene una cultura política”: secretaria nacional de la DC detalla cómo se gestó la sanción a expresidente Frei

La secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, abordó esta jornada al encuentro entre el candidato republicano José Antonio Kast y el expresidente Eduardo Frei, y las consecuencias que esto ha provocado, así como también la reunión que sostuvieron la expresidenta Michelle Bachelet y Jeannette Jara ayer.

Consultada en conversación con Radio Agricultura sobre la decisión del Tribunal Supremo de la DC de suspender la militancia del expresidente Frei a raíz de su reunión con Kast, Krauss apuntó que la relevancia política de la situación “tiene que ver no con la mesa nacional, tiene que ver con el partido”.

“Nuestro partido tiene una cultura política, que nos hace pertenecer y sentirnos parte de un colectivo muy profundo”, expresó. “Por eso quiero decir que la importancia o el impacto que produjo las lecturas y análisis que se hicieron respecto de este encuentro de Kast con el expresidente, es relevante no para la mesa nacional, es para el partido de la DC”.

En este sentido, expresó, “la mesa nacional no podía ignorar o como es tradición en nuestra sociedad, que hemos querido ir evolucionando, barrer debajo de la alfombra”.

En su caso, recordó Krauss, que proviene de una familia demócrata cristiana, “conocí a cada una de estas grandes figuras, desde muy pequeña, que en el caso de Frei Montalva, para muchos, significó el gran forjador y mentor de nuestras definiciones políticas, obviamente que es dolor“.

“Respecto a si se equivoca o no se equivoca, es el propio expresidente Frei que debe hacer ese juicio respecto de sí mismo, porque sí creo que son decisiones personalísimas”, sostuvo.

En esta línea, expresó “tener convicción” de lo definido por la Junta Nacional, “con más de 300 militantes, yo, militante de base, debo respetar esa decisión que emana del órgano máximo”.

Consultada sobre los plazos en que se resolverá esta situación, la secretaria nacional de la DC señaló que el expresidente Frei “tiene un plazo de 10 días, hábiles, para efectos de hacer sus descargos”.

“Una vez conocidos esos descargos, el procedimiento es prerrogativa del Tribunal Supremo”, señaló.

Por otra parte, sobre la reunión que llevaron a cabo la expresidenta Michelle Bachelet y la candidata Jara, Krauss señaló que no fue en respuesta a la reunión Frei-Kast, sino que se había concertado mucho antes los planes para llevarla a cabo.

“Esto se venía gestando con anterioridad y había que ajustar las agendas de ambas”, indicó.