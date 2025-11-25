BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Nueva ventana para reformas políticas: gobierno y partidos inician conversaciones para reactivar ajustes al Congreso

    En el gobierno y en las principales bancadas hay consenso de que existe una oportunidad para avanzar, entre diciembre y marzo, en una agenda para fortalecer el rol de los partidos y los comités, con el combatir la fragmentación del Parlamento.

    Por 
    Nicolás Quiñones
     
    José Miguel Wilson
    Valparaiso, 18 de noviembre 2025 Sesion de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Tras las elecciones, una ventana de tiempo se abrió para la discusión de reformas al sistema político, esencialmente para mejorar la gobernabilidad y evitar la fragmentación del Congreso.

    De manera soterrada, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), y los principales partidos representados en el Parlamento tomaron contacto para evaluar la posibilidad de reactivar y acelerar un paquete de proyectos que ya están en trámite.

    La idea es poder sacar una agenda de cambios políticos que pueda estar aprobada entre diciembre y el 11 de marzo de 2026. Además, eventualmente se podrían sumar otras solicitudes para regular el límite a la reelección o permitir la renuncia de parlamentarios.

    No obstante, esta agenda que ha sido trabajada por Elizalde con las bancadas de senadores del PS, la UDI, Evópoli, RN y algunos PPD contempla en lo medular fortalecer el rol de los partidos y de los comités, en desmedro de los legisladores independientes y díscolos, además de subir las exigencias para la conformación de nuevas colectividades.

    Una de estas reformas, coordinada por el senador Alfonso de Urresti, pero patrocinada por un grupo transversal, contempla un cambio a la Constitución para establecer un umbral mínimo del 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional para que los partidos políticos puedan participar en la distribución de escaños en la Cámara de Diputados.

    Junto con ello, incluye la cesación inmediata del cargo para los parlamentarios que renuncien al partido que declaró su candidatura o realicen cambios de afiliación política incompatibles con su lista de elección, siendo reemplazados por el ciudadano designado por dicho partido.

    Aunque una parte de esta reforma solo podría operar para las elecciones de 2029, la pérdida del escaño por una renuncia sí podría entrar en vigencia en el próximo período. Además, existe una apertura para modificar el tema del umbral. En vez de quitarle el escaño a un legislador electo, cuyo partido sea disuelto por no cumplir los requisitos de existencia, la norma podría obligar a ese parlamentario a asociarse a una tienda de la misma lista en la que salió electo. Con ello se quiere evitar, por ejemplo, que un diputado o senador que salió elegido con votos de un pacto de izquierda decida cambiarse a una bancada de derecha, o viceversa.

    Si bien este proyecto tuvo una rápida tramitación en el Senado, entre diputados existe una fuerte resistencia. En todo caso, esta iniciativa ya se aprobó en la Comisión de Constitución de la Cámara y su votación está pendiente en la sala.

    En paralelo, el gobierno, que tenía dudas de la efectividad de la reforma de los senadores, ingresó un proyecto complementario que modifica leyes orgánicas constitucionales

    La propuesta del Ejecutivo tiene tres aspectos: aumento de requisito para la conformación de partidos (por ejemplo, fijar ocho regiones discontinuas como mínimo para constituirse, en vez de tres continuas); reconocimiento legal de los comités parlamentarios, y la obligación del parlamentario de integrar un comité.

    Esta reforma fue aprobada, en su primer trámite, tanto en la Comisión de Gobierno Interior como en la sala del Senado. Con ello retornó a esta misma comisión para su discusión en particular.

    Otras reformas

    También hay otras iniciativas, como la que presentó el diputado Jaime Mulet (FREVS), para permitir la existencia legal de federaciones de partidos.

    Los diputados del comité PPD-independiente pretenden promover un cambio para que legisladores que no puedan ir a la reelección puedan renunciar a su cargo para postularse como alcaldes.

    Algunos jefes comunales también han contactado a sus parlamentarios para que el límite a la reelección (máximo tres períodos) no afecte a quienes deseen postularse por otra comuna.

    Algunos legisladores sostienen que se podría hacer “un pack” de reformas que puedan despachar en la ventana de tiempo que hay hasta el 11 de marzo de 2026.

    Entre los parlamentarios aseguran que pondrán el pie en el acelerador a contar de diciembre.

    Más sobre:PolíticaCongreso NacionalReformas PolíticasSenadoCámara de Diputados

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reunión entre Frei y Kast remece el tablero presidencial a 18 días de la elección

    Equipo económico de Kast afina medidas para agilizar la inversión y recibe propuesta de Valente

    Accidentes en scooter suben un 27,9% y dos de cada cinco usuarios admite que conduciría tras beber

    ⁠Informe de derechos humanos de la UDP plantea reparos al proceso de la Comisión por la Paz impulsado por el gobierno

    La ofensiva de Trump contra su nuevo enemigo: La investigación del Pentágono contra el héroe de guerra Mark Kelly

    Cuáles fueron los resultados de las nueve acusaciones constitucionales contra autoridades del gobierno de Boric

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    3.
    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    4.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    5.
    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026

    Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    Reunión entre Frei y Kast remece el tablero presidencial a 18 días de la elección
    Chile

    Reunión entre Frei y Kast remece el tablero presidencial a 18 días de la elección

    Accidentes en scooter suben un 27,9% y dos de cada cinco usuarios admite que conduciría tras beber

    ⁠Informe de derechos humanos de la UDP plantea reparos al proceso de la Comisión por la Paz impulsado por el gobierno

    Equipo económico de Kast afina medidas para agilizar la inversión y recibe propuesta de Valente
    Negocios

    Equipo económico de Kast afina medidas para agilizar la inversión y recibe propuesta de Valente

    Mario Marcel: “Estamos viendo una campaña contra el Estado que no veíamos desde la dictadura”

    Elon Musk destaca alianza de Starlink y Entel: “Esto salvará vidas de personas en lugares remotos”

    Por qué nuestro cerebro no recuerda qué pasó en la temporada pasada de nuestra serie favorita
    Tendencias

    Por qué nuestro cerebro no recuerda qué pasó en la temporada pasada de nuestra serie favorita

    Por qué una de las finalistas de Miss Universo 2025 decidió renunciar a su título, en medio de la polémica del certamen

    La carta que le escribió Daniel Radcliffe al niño que interpretará al nuevo Harry Potter

    A cinco años de su muerte: el día en que Diego Maradona eligió cuál fue su mejor versión
    El Deportivo

    A cinco años de su muerte: el día en que Diego Maradona eligió cuál fue su mejor versión

    Champions League: un espectacular Chelsea golea al Barcelona sin respuestas que complica su clasificación

    Marcelino Núñez le da un triunfo clave al Ipswich Town ante el Hull City en la Championship

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano
    Finde

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Chumbekes disimula en su nueva etapa
    Cultura y entretención

    Chumbekes disimula en su nueva etapa

    Scarlett Johansson protagonizará la nueva versión de El exorcista

    Del episodio inédito a la fuerza de sus shows: cinco claves a tomar en cuenta en la serie The Beatles Anthology 2025

    La ofensiva de Trump contra su nuevo enemigo: La investigación del Pentágono contra el héroe de guerra Mark Kelly
    Mundo

    La ofensiva de Trump contra su nuevo enemigo: La investigación del Pentágono contra el héroe de guerra Mark Kelly

    ONU pone en marcha proceso para presentar candidatos para la Secretaría General

    Jair Bolsonaro es condenado “a firme” a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado en Brasil

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no
    Paula

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?