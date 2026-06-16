“Nunca hemos perdido el control de la agenda”: Ministro García Ruminot destaca iniciativas propuestas por el Ejecutivo

El ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, destacó este martes desde La Moneda las distintas iniciativas que han presentando desde el Ejecutivo.

“ Yo creo francamente que nunca hemos perdido el control de la agenda , pero naturalmente en la medida que van pasando las semanas, los distintos ministerios van incorporando a trámite distintas iniciativas que estaban en el programa de gobierno del Presidente José Antonio Kast”, señaló respecto a los proyectos de ley que se debatirán esta semana.

En particular, García Ruminot destacó la discusión del llamado proyecto de Reconstrucción Nacional en el Senado y el proyecto de ingreso mínimo mensual, que será votado durante esta jornada también la Cámara Alta.

“Estamos con una carga legislativa que es muy, muy interesante”, añadió el ministro sobre las iniciativas.

Por otro lado, también destacó las conversaciones en el proyecto de Sala Cuna Universal, de la que ayer lunes el Ejecutivo presentó algunas indicaciones.

“ Teníamos dificultades por el financiamiento , todos sabemos de que no tenemos recursos fiscales para hacerlo y, por lo tanto, en el Ministerio del Trabajo, con el ministro Tomás Rau, encontró una fórmula que, tanto en vastos sectores de la oposición como, por supuesto, nosotros en el gobierno y los parlamentarios oficialistas, encontramos que ha sido una muy, muy buena fórmula para poder terminar con estos 100 años de discriminación laboral hacia la mujer”, detalló al respecto.