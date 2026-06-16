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    Política

    “Nunca hemos perdido el control de la agenda”: Ministro García Ruminot destaca iniciativas propuestas por el Ejecutivo

    Además de la megarreforma y el proyecto de ingreso mínimo mensual, ambos en el Senado, también destacó la discusión por Sala Cuna Universal y el Registro Nacional de Vándalos. De este último enfatizó que desde el gobierno están "llanos a recibir propuestas" luego que surgieran críticas desde la oposición.

    Por 
    Joaquín Barrientos
     
    Rocío Latorre
    “Nunca hemos perdido el control de la agenda”: Ministro García Ruminot destaca iniciativas propuestas por el Ejecutivo Dedvi Missene

    El ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, destacó este martes desde La Moneda las distintas iniciativas que han presentando desde el Ejecutivo.

    Yo creo francamente que nunca hemos perdido el control de la agenda, pero naturalmente en la medida que van pasando las semanas, los distintos ministerios van incorporando a trámite distintas iniciativas que estaban en el programa de gobierno del Presidente José Antonio Kast”, señaló respecto a los proyectos de ley que se debatirán esta semana.

    En particular, García Ruminot destacó la discusión del llamado proyecto de Reconstrucción Nacional en el Senado y el proyecto de ingreso mínimo mensual, que será votado durante esta jornada también la Cámara Alta.

    “Estamos con una carga legislativa que es muy, muy interesante”, añadió el ministro sobre las iniciativas.

    Por otro lado, también destacó las conversaciones en el proyecto de Sala Cuna Universal, de la que ayer lunes el Ejecutivo presentó algunas indicaciones.

    Teníamos dificultades por el financiamiento, todos sabemos de que no tenemos recursos fiscales para hacerlo y, por lo tanto, en el Ministerio del Trabajo, con el ministro Tomás Rau, encontró una fórmula que, tanto en vastos sectores de la oposición como, por supuesto, nosotros en el gobierno y los parlamentarios oficialistas, encontramos que ha sido una muy, muy buena fórmula para poder terminar con estos 100 años de discriminación laboral hacia la mujer”, detalló al respecto.

    En otra discusión parlamentaria, la referida al Registro Nacional de Vándalos, mencionó que desde el Ejecutivo “siempre estamos llanos a recibir propuestas, siempre estamos llanos a corregir lo que sea necesario, a construir acuerdos. Pero que duda cabe que este proyecto de registro de actos vandálicos y de registro de incivilidades tiene este amplio apoyo ciudadano y que es una herramienta muy, muy necesaria para lograr tener más seguridad, más tranquilidad, más orden”

    Más sobre:José García RuminotSala Cuna UniversalIngreso mínimo mensualParlamentoSegpresRegistro Nacional de Vándalos

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