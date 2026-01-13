Ocho exmandatarios asistirán a Cátedra Sebastián Piñera en la UDD

Con el objetivo de consolidar un espacio académico de alto nivel para el análisis del desarrollo, la defensa de la democracia y la gestión pública, la Universidad del Desarrollo (UDD) —junto al Grupo Libertad y Democracia, la Fundación Sebastian Piñera y la CAF— oficializarán el lanzamiento de la Cátedra “Presidente Sebastián Piñera”.

El encuentro busca proyectar el legado del exmandatario a través del debate sobre el liderazgo y las políticas de Estado en la región.

La cita está programada para el jueves 12 de marzo, a las 15:30 horas, en el Aula Magna de la Universidad del Desarrollo.

El desembarco de la centroderecha regional

El evento contará con un despliegue de figuras internacionales de primer orden que incluye más de ocho exmandatarios de América Latina y Europa. La lista de expositores y acompañantes ratifica la influencia del fallecido mandatario en el bloque regional, desatancado especialmente las participaciones del expresidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, y del exmandatario argentino Mauricio Macri.

A la jornada, también se sumaran líderes del eje andino y sudamericano como el exmandatario de Colombia Iván Duque, el senador de Paraguay Mario Abdo y Jorge Quiroga de Bolivia. Asimismo, la integración de los exgobernantes ecuatorianos Guillermo Lasso y Jamil Mahuad refuerza el carácter continental de la convocatoria.

En términos de la representación local de exjefes de Estado, el expresidente chileno Eduardo Frei Ruiz-Tagle será la figura nacional encargada de acompañar la instancia. Por su parte, la delegación internacional contará con la asistencia de Juan Guaidó, quien participará en representación de Venezuela durante el lanzamiento de este espacio.

Debate institucional

La cátedra no solo se presenta como un homenaje, sino como un centro de pensamiento activo destinado a la formación de liderazgos y al estudio de la gestión pública. El respaldo institucional de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y el Grupo Libertad y Democracia subraya la intención de que este foro trascienda las fronteras nacionales, convirtiéndose en un punto de referencia para las autoridades y líderes de opinión en todo el continente.