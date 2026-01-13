SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Ocho exmandatarios asistirán a Cátedra Sebastián Piñera en la UDD

    El encuentro busca proyectar el legado del exmandatario a través del debate sobre el liderazgo y las políticas de Estado en la región.

    Por 
    Franco Cicchetti
    Juan Guaidó e Iván Duque junto a Sebastián Piñera. Ambos participarán de la actividad.

    Con el objetivo de consolidar un espacio académico de alto nivel para el análisis del desarrollo, la defensa de la democracia y la gestión pública, la Universidad del Desarrollo (UDD) —junto al Grupo Libertad y Democracia, la Fundación Sebastian Piñera y la CAF— oficializarán el lanzamiento de la Cátedra “Presidente Sebastián Piñera”.

    El encuentro busca proyectar el legado del exmandatario a través del debate sobre el liderazgo y las políticas de Estado en la región.

    La cita está programada para el jueves 12 de marzo, a las 15:30 horas, en el Aula Magna de la Universidad del Desarrollo.

    El desembarco de la centroderecha regional

    El evento contará con un despliegue de figuras internacionales de primer orden que incluye más de ocho exmandatarios de América Latina y Europa. La lista de expositores y acompañantes ratifica la influencia del fallecido mandatario en el bloque regional, desatancado especialmente las participaciones del expresidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, y del exmandatario argentino Mauricio Macri.

    A la jornada, también se sumaran líderes del eje andino y sudamericano como el exmandatario de Colombia Iván Duque, el senador de Paraguay Mario Abdo y Jorge Quiroga de Bolivia. Asimismo, la integración de los exgobernantes ecuatorianos Guillermo Lasso y Jamil Mahuad refuerza el carácter continental de la convocatoria.

    En términos de la representación local de exjefes de Estado, el expresidente chileno Eduardo Frei Ruiz-Tagle será la figura nacional encargada de acompañar la instancia. Por su parte, la delegación internacional contará con la asistencia de Juan Guaidó, quien participará en representación de Venezuela durante el lanzamiento de este espacio.

    Debate institucional

    La cátedra no solo se presenta como un homenaje, sino como un centro de pensamiento activo destinado a la formación de liderazgos y al estudio de la gestión pública. El respaldo institucional de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y el Grupo Libertad y Democracia subraya la intención de que este foro trascienda las fronteras nacionales, convirtiéndose en un punto de referencia para las autoridades y líderes de opinión en todo el continente.

    Más sobre:la tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Vamos a hacerle un homenaje a las personas que salvaron a Chile”: Zamora celebra absolución de Claudio Crespo en caso Gatica

    El efecto del estallido en la ciudad y el fin de las contribuciones: los lineamientos de Iván Poduje, favorito para el Minvu

    Cómo vuelve Dream Theater a Santiago: la banda que cuenta 11 shows en Chile y que goza de amplio culto local

    Todos los “portazos” peruanos al corredor humanitario de Kast

    Opción de Carter en Seguridad desata críticas en la derecha y abre flanco a Kast en antesala de anuncio de gabinete

    Trama bielorrusa: la incidentada declaración en que Eduardo Lagos terminó sin abogado y denunciando al fiscal del caso

    Lo más leído

    1.
    Comisión de Cultura rechaza indicaciones de senadora Campillai y despacha a Sala proyecto para instalar monumento de Piñera

    Comisión de Cultura rechaza indicaciones de senadora Campillai y despacha a Sala proyecto para instalar monumento de Piñera

    2.
    La apuesta de José Antonio Kast por Daniel Merino, director ejecutivo del Festival de Viña

    La apuesta de José Antonio Kast por Daniel Merino, director ejecutivo del Festival de Viña

    3.
    Senador Lagos Weber (PPD) llama a próxima oposición a ser colaborativa y pide evitar la lógica de la obstrucción

    Senador Lagos Weber (PPD) llama a próxima oposición a ser colaborativa y pide evitar la lógica de la obstrucción

    4.
    Quintana adhiere a acusación de Vallejo por congelamiento de diálogo con la oposición y apunta a “señales” de Kast

    Quintana adhiere a acusación de Vallejo por congelamiento de diálogo con la oposición y apunta a “señales” de Kast

    5.
    Tras cara a cara en Congreso Futuro: Boric recibe a Kast este jueves en La Moneda

    Tras cara a cara en Congreso Futuro: Boric recibe a Kast este jueves en La Moneda

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Servicios

    La PGU sube en febrero: este es el nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal para 2026

    La PGU sube en febrero: este es el nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal para 2026

    Aporte Familiar Permanente: cuáles son los requisitos para recibir el ex Bono Marzo

    Aporte Familiar Permanente: cuáles son los requisitos para recibir el ex Bono Marzo

    Rating del lunes 12 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 12 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    “Vamos a hacerle un homenaje a las personas que salvaron a Chile”: Zamora celebra absolución de Claudio Crespo en caso Gatica
    Chile

    “Vamos a hacerle un homenaje a las personas que salvaron a Chile”: Zamora celebra absolución de Claudio Crespo en caso Gatica

    El efecto del estallido en la ciudad y el fin de las contribuciones: los lineamientos de Iván Poduje, favorito para el Minvu

    Opción de Carter en Seguridad desata críticas en la derecha y abre flanco a Kast en antesala de anuncio de gabinete

    Sonami prevé leve baja en el precio promedio del cobre para 2026
    Negocios

    Sonami prevé leve baja en el precio promedio del cobre para 2026

    FNE extiende investigación sobre toma de control de centros de esquí El Colorado y Farellones por Mountain Capital Partners

    El estudio que ha citado Codelco para defender alianza con SQM prevé ganancias para la estatal por US$ 603 millones a 2030

    Cómo reducir hasta en un 76% el riesgo de padecer demencia y Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    Cómo reducir hasta en un 76% el riesgo de padecer demencia y Alzheimer, según un estudio

    Quién era Renee Good, la mujer asesinada por un agente de ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Arbeloa marca diferencias con Xabi Alonso en su presentación en Real Madrid: “Queremos un Vinicius que disfrute y baile”
    El Deportivo

    Arbeloa marca diferencias con Xabi Alonso en su presentación en Real Madrid: “Queremos un Vinicius que disfrute y baile”

    Sebastián Keitel aprueba a Natalia Duco como futura ministra de Deporte de Kast: “Fue el nombre que yo di y que apoyaré”

    Nuevo golpe para Damián Pizarro: Le Havre rescinde su préstamo con Udinese de forma anticipada y deberá buscar club

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú
    Finde

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Cómo vuelve Dream Theater a Santiago: la banda que cuenta 11 shows en Chile y que goza de amplio culto local
    Cultura y entretención

    Cómo vuelve Dream Theater a Santiago: la banda que cuenta 11 shows en Chile y que goza de amplio culto local

    Un salto a lo grande: Paloma Salas anuncia su primer show en el Teatro Caupolicán

    BTS: las grandes estrellas del k-pop anuncian su regreso a Chile

    Todos los “portazos” peruanos al corredor humanitario de Kast
    Mundo

    Todos los “portazos” peruanos al corredor humanitario de Kast

    Trump insta a los manifestantes en Irán a “tomar las instituciones”: “La ayuda está en camino”

    ONU pide a Estados Unidos una “investigación independiente” sobre la muerte de una mujer a manos del ICE en Minneapolis

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender