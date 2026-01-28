Ofensiva de La Moneda por ley de sala cuna enrarece clima político en último día legislativo antes de receso veraniego

Una dura ofensiva desplegó este miércoles el gobierno del Presidente Gabriel Boric contra la oposición, a la que culpó de la demora en la tramitación del proyecto de sala cuna universal .

La arremetida gubernamental -con cinco ministros del gabinete- contagió el último día legislativo del Congreso antes del receso veraniego, en el que La Moneda pretendía despachar a ley al menos tres proyectos, entre ellos dos de la agenda educacional (titularidad docente y fortalecimiento de la educación pública).

La furia del Ejecutivo quedó en evidencia el martes en la tarde cuando la ministra de la Mujer, Antonia Orellana (Frente Amplio), y el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo (Frente Amplio) convocaron a un primer punto de prensa para acusar a la UDI de romper un preacuerdo sobre el proyecto de sala cuna.

La convocatoria a las 15.20 puso en alerta a las bancadas de oposición, que previamente habían sido advertidas sobre el malestar del gobierno por el viaje del senador Gustavo Sanhueza (UDI), presidente de la comisión de Educación, quien hoy tiene la potestad de poner en discusión y destrabar el proyecto de sala cuna.

Por ello, anticipándose a la conferencia de prensa en La Moneda, Sanhueza y la presidenta de la Comisión de Hacienda, Ximena Rincón (Demócratas) sacaron una declaración a las 16.00 horas, avalada por los legisladores de derecha. Allí le endosaron al gobierno la demora, ya que las indicaciones solicitadas para destrabar la tramitación habían llegado tarde, en circunstancias donde el Senado había cerrado el martes la temporada legislativa, antes del receso.

“Los puntos de desacuerdo se habían ido acotando de manera significativa durante la tramitación. Sin embargo, las respuestas del gobierno llegaron tardíamente, sin margen para evaluar las propuestas con la responsabilidad que exige una política pública de esta envergadura ”, decía el comunicado de los senadores opositores.

Aunque la discusión de sala cuna igualmente podrá reactivarse a partir de marzo, ya que el gobierno de Boric tendrá al menos una semana más de trabajo legislativo antes del traspaso de mando presidencial, toda iniciativa que despache el Congreso por esos días podrá ser objeto de vetos del futuro Ejecutivo de José Antonio Kast.

En la rueda de prensa, los ministros Orellana y Boccardo denunciaron “argucias burocráticas” y acusaron “irresponsabilidad” -cuatro veces- por trabar la tramitación de una de las iniciativas que en Palacio proyectaban como parte del legado.

De ahí en más el malestar en Palacio solo ha crecido. Como una bola de nieve, este miércoles los ministros del gabinete salieron en, al menos, seis oportunidades a cuestionar la situación. Solo la vocera de gobierno, Camila Vallejo, abordó el caso en tres ocasiones: en radio Universidad de Chile, en radio Duna y en una vocería que se improvisó en Los Naranjos junto a Boccardo.

El titular del Trabajo también se refirió al tema, en entrevista con Cooperativa, y la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, hizo lo propio en conversación con ADN. La encargada de la Segpres habló, una vez más, sobre el tema en el Congreso, con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo.

La más dura fue Vallejo, quien llegó a plantear que la UDI tuvo una “actitud irresponsable y mezquina”, además de deslizar críticas al Presidente electo, José Antonio Kast.

“Tuvimos una señal media confusa, la primera señal del presidente electo, de que como que parece que había dado, había puesto como trabas al avance de este proyecto, luego de una conversación del Presidente electo con el Presidente Boric. Eso como que habilitó nuevamente una conversación, pero de repente el día de ayer esto cambió”, dijo Vallejo.

El dardo a Kast no es casualidad, pues en Palacio no son pocos los que creen que el republicano debe asumir parte de la responsabilidad por lo ocurrido en el Senado .

El pasado 15 de enero, tras su segunda reunión con Boric, pactada para hablar de la agenda legislativa pendiente, Kast indicó en La Moneda sus reparos a la rápida tramitación del proyecto de sala cuna y dijo que para avanzar en ellos “ tenemos que estar seguros de que tenemos los recursos suficientes, porque eso también va de la mano de lo que es el reajuste ”.

“Con los proyectos de ley que están presentados en el Congreso, tanto FES como sala cuna, se está conversando, no necesariamente se alcanza a aprobar en estas tres semanas legislativas que quedan, incluida la de marzo, y nuestra mirada es que para hacer las cosas bien, muchas veces hay que hacer una pausa”, indicó el Presidente electo.

Por los dichos de Kast en La Moneda temen que estos proyectos no vean la luz en lo que queda de administración. Esto pese a que el Presidente electo, en esa reunión con Boric, comprometió una “conversación” entre “nuestros equipos económicos”, para evaluar los “proyectos de ley en curso . Para nosotros las normas fiscales son muy relevante”.

Estas reuniones recién comenzarán a darse a partir de la próxima semana. Por ejemplo, por esos días está confirmada la cita bilateral entre el ministro de Hacienda saliente, Nicolás Grau, y el próximo encargado de la billetera del país, Jorge Quiroz.

Tramitación difícil

Si bien el proyecto de sala cuna universal fue ingresado durante el gobierno de Sebastián Piñera, en enero de 2022, la administración de Gabriel Boric hizo propia la iniciativa a través de una indicación sustitutiva.

Sin embargo, el Ejecutivo debió bregar bastante para convencer a su propio sector político y de las propias organizaciones de trabajadores, bajo el alero de la CUT, que consideraban que la iniciativa mercantilizaba la educación.

De hecho, cuando fue votada la idea de legislar del proyecto en abril de 2024, los senadores del oficialismo votaron en contra, salvo los legisladores Loreto Carvajal (PPD) y Alejandra Sepúlveda (indep.) que se abstuvieron. Pese a ello, el texto fue aprobado por la mayoría de la oposición y pudo continuar su tramitación.

Los reparos de sectores de izquierda se mantuvieron al menos hasta octubre del año pasado cuando el gobierno ingresó sus enmiendas. En noviembre del año pasado, los ministros Orellana y Boccardo se reunieron con dirigentes de la CUT y la Junji, logrando despejar en parte los resquemores, que fueron dados por superados recién a inicios de enero por la vicepresidenta de la CUT, Silvia Silva.