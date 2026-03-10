SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Oficialismo y DC justifican acuerdo que permitirá a Jiles ejercer la presidencia de la Cámara y aclaran que no se trata de un pacto político

    Los firmantes defendieron que la parlamentaria "tiene experiencia" para asumir esta responsabilidad y remarcaron que no se trata de un acuerdo político, sino de una alianza que permitirá "resguardar los necesarios equilibrios institucionales".

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Foto: Sebastián Cisternas/ Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Un acuerdo administrativo cerrado entre el oficialismo, la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente, permitió que la diputada Pamela Jiles (PDG) se quede con la presidencia de la Cámara de Diputados durante todo 2026.

    El acuerdo, en términos generales, establece que Jiles conformará la mesa directiva junto a dos personeros oficialistas, uno PPD y uno PS, que estarán en las vicepresidencias. En los años siguientes, este cargo será ocupado por la Democracia Cristiana, el Partido Socialista en 2028 y el PDG -otra vez- en 2029.

    Las estratégicas comisiones de Constitución y de Hacienda -durante el primer año- quedarán en manos de la Democracia Cristiana y del Partido Comunista, respectivamente.

    El jefe de bancada del Partido Socialista, Juan Santana, leyó una declaración en la que ratificaban el pacto. “Estimamos relevante para efectos de resguardar los necesarios equilibrios institucionales, que la Cámara de Diputados y Diputadas sea presidida por una expresión distinta a la del actual Ejecutivo. Estamos convencidos de que ello contribuye al adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas y al fortalecimiento del clima de estabilidad que nuestro país requiere", justificó.

    A renglón seguido, mencionó que quienes suscriben este acuerdo son el PDG, el PS, PPD, el Frente Amplio, el PC, la DC y el Partido Liberal.

    Consultado por si contaban con el voto de los parlamentarios progresistas de carácter independiente o de otros partidos no firmantes, como Jaime Mulet (FRVS), Santana respondió que “hay algunos de los diputados que sí han ratificado su apoyo a este entendimiento y hay otros que han manifestado su voluntad, como el diputado Mulet, de ojalá haber llegado a un acuerdo administrativo amplio, pero eso no es lo mismo a decir que no va a votar por este acuerdo".

    En cuanto a si sentía preocupación de una eventual maniobra de “pirquineo” de parte de la oposición para frustrar este acuerdo, aseveró que “no desconozco, digamos, qué gestiones se están haciendo desde el nuevo gobierno para esto de efecto. Lo cierto es que nosotros tenemos confianza en que el día de mañana nos va a ir bien”. Con todo, mencionó que la asistencia de la diputada Marisela Santibáñez aún es materia de “trabajo”.

    “No es un acuerdo político, es un acuerdo administrativo y defendemos y reconocemos las legítimas diferencias que hay políticamente entre las fuerzas políticas que aquí están presentes. Y vuelvo a reiterar, no fuimos nosotros quienes hicimos propuestas con exclusiones y vetos", advirtió.

    El jefe de bancada del comité DC e independientes, Héctor Barría, justificó la elección de Jiles. “Eso se produce por un criterio natural que es la que tiene la experiencia. Deberá comprender que el resto de nuestros diputados llega por primera vez a la Cámara y creo que lo responsable es que asuma una persona que tiene experiencia", dijo.

    También matizó las declaraciones de Jiles, en las que dio a entender que le haría “la vida imposible” al gobierno de Kast. “Lo que ha declarado nuestra distinguida diputada Pamela Jiles es que en la medida que al Ejecutivo se le ocurra avanzar mediante decreto, nosotros vamos a ser una férrea oposición y por supuesto que vamos a estar resguardando la institucionalidad como corresponde. Esa es la cuña completa. No es necesario sacarla de contexto y desde ese punto de vista, por supuesto que respaldamos 100% lo que ha dicho Pamela Giles”, defendió,

    Más sobre:Pamela JilesOficialismoDCCámara de Diputados

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reunión con Steinert, redes con la Suprema y parlamentarios: Rabat intensifica su agenda ad portas de asumir en Justicia

    Desde la tensión entre Desbordes y Bellolio al fracaso de una gran foto: el lado B del regreso de Baquedano a Plaza Italia

    Haití: Ataques con drones al crimen organizado dejan más de 1.200 muertos en un año

    El último día de Boric y la antesala de Kast: las horas previas al cambio de mando

    Sin Los Tres, Lucybell, Sumo o Virus: las ausencias del ranking Billboard sobre las mejores bandas de rock en español

    Defensas de imputados por caída del Hércules C-130 descartan responsabilidad en la tragedia y acusan investigación sesgada de la Fiscalía

    Lo más leído

    1.
    Boric carga contra Trump de cara al cambio de mando y apunta: “Este es el personaje que algunos admiran y le rinden pleitesía”

    Boric carga contra Trump de cara al cambio de mando y apunta: “Este es el personaje que algunos admiran y le rinden pleitesía”

    2.
    José Antonio Kast se despide de la OPE y lanza breve arenga a solo horas del cambio de mando

    José Antonio Kast se despide de la OPE y lanza breve arenga a solo horas del cambio de mando

    3.
    Excanciller Walker afirma que si Kast apoya a Bachelet en su candidatura a la ONU “va a quedar como un estadista”

    Excanciller Walker afirma que si Kast apoya a Bachelet en su candidatura a la ONU “va a quedar como un estadista”

    4.
    Es oficial: Lula da Silva da pie atrás y decide no asistir al cambio de mando de Kast

    Es oficial: Lula da Silva da pie atrás y decide no asistir al cambio de mando de Kast

    5.
    Inauguración del año escolar en el Augusto D’Halmar: la primera actividad de Kast como presidente en ejercicio

    Inauguración del año escolar en el Augusto D’Halmar: la primera actividad de Kast como presidente en ejercicio

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League

    Colegios de Valparaíso y Viña del Mar con suspensión de clases por el cambio de mando

    Colegios de Valparaíso y Viña del Mar con suspensión de clases por el cambio de mando

    Rating del lunes 9 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 9 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Bancada RN advierte que “la mayor perjudicada” por la ausencia del presidente Lula da Silva será Michelle Bachelet
    Chile

    Bancada RN advierte que “la mayor perjudicada” por la ausencia del presidente Lula da Silva será Michelle Bachelet

    Reunión con Steinert, redes con la Suprema y parlamentarios: Rabat intensifica su agenda ad portas de asumir en Justicia

    Desde la tensión entre Desbordes y Bellolio al fracaso de una gran foto: el lado B del regreso de Baquedano a Plaza Italia

    Fiscalía Nacional Económica respalda bases de licitación de sistema RED: descarta riesgos de libre competencia
    Negocios

    Fiscalía Nacional Económica respalda bases de licitación de sistema RED: descarta riesgos de libre competencia

    La economía del acceso: una ventaja competitiva sostenible

    El balance y lamentos del ministro Grau tras su paso por el gobierno

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación
    Tendencias

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Alemania: así se vio el accidente captado por las cámaras

    Las inyecciones de GLP-1 pueden aumentar el riesgo de lesiones en huesos, según un reciente estudio

    Exceso de lesionados, involución y reuniones de urgencia: Azul Azul se divide por el futuro de Paqui Meneghini en la U
    El Deportivo

    Exceso de lesionados, involución y reuniones de urgencia: Azul Azul se divide por el futuro de Paqui Meneghini en la U

    No solo piensa en F1: Max Verstappen correrá las 24 horas de Nürburgring

    Clemente Montes explica su conflicto en la cancha con Palavecino: “Querer ganar los partidos te lleva al límite”

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Sin Los Tres, Lucybell, Sumo o Virus: las ausencias del ranking Billboard sobre las mejores bandas de rock en español
    Cultura y entretención

    Sin Los Tres, Lucybell, Sumo o Virus: las ausencias del ranking Billboard sobre las mejores bandas de rock en español

    El regreso de Manuel Baquedano: la historia tras el último gran monumento bélico del siglo XX

    Fallece el destacado escritor peruano Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

    Haití: Ataques con drones al crimen organizado dejan más de 1.200 muertos en un año
    Mundo

    Haití: Ataques con drones al crimen organizado dejan más de 1.200 muertos en un año

    Al Habtoor, el millonario empresario emiratí que interpeló a Trump por iniciar la guerra en la región

    Irán rechaza las “amenazas vacías” de Trump y le recomienda que “tenga cuidado” para “no ser eliminado”

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte
    Paula

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo