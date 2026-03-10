Oficialismo y DC justifican acuerdo que permitirá a Jiles ejercer la presidencia de la Cámara y aclaran que no se trata de un pacto político

Un acuerdo administrativo cerrado entre el oficialismo, la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente, permitió que la diputada Pamela Jiles (PDG) se quede con la presidencia de la Cámara de Diputados durante todo 2026.

El acuerdo, en términos generales, establece que Jiles conformará la mesa directiva junto a dos personeros oficialistas, uno PPD y uno PS, que estarán en las vicepresidencias. En los años siguientes, este cargo será ocupado por la Democracia Cristiana, el Partido Socialista en 2028 y el PDG -otra vez- en 2029.

Las estratégicas comisiones de Constitución y de Hacienda -durante el primer año- quedarán en manos de la Democracia Cristiana y del Partido Comunista, respectivamente.

El jefe de bancada del Partido Socialista, Juan Santana, leyó una declaración en la que ratificaban el pacto. “Estimamos relevante para efectos de resguardar los necesarios equilibrios institucionales, que la Cámara de Diputados y Diputadas sea presidida por una expresión distinta a la del actual Ejecutivo. Estamos convencidos de que ello contribuye al adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas y al fortalecimiento del clima de estabilidad que nuestro país requiere", justificó.

A renglón seguido, mencionó que quienes suscriben este acuerdo son el PDG, el PS, PPD, el Frente Amplio, el PC, la DC y el Partido Liberal.

Consultado por si contaban con el voto de los parlamentarios progresistas de carácter independiente o de otros partidos no firmantes, como Jaime Mulet (FRVS), Santana respondió que “hay algunos de los diputados que sí han ratificado su apoyo a este entendimiento y hay otros que han manifestado su voluntad, como el diputado Mulet, de ojalá haber llegado a un acuerdo administrativo amplio, pero eso no es lo mismo a decir que no va a votar por este acuerdo".

En cuanto a si sentía preocupación de una eventual maniobra de “pirquineo” de parte de la oposición para frustrar este acuerdo, aseveró que “no desconozco, digamos, qué gestiones se están haciendo desde el nuevo gobierno para esto de efecto. Lo cierto es que nosotros tenemos confianza en que el día de mañana nos va a ir bien”. Con todo, mencionó que la asistencia de la diputada Marisela Santibáñez aún es materia de “trabajo”.

“No es un acuerdo político, es un acuerdo administrativo y defendemos y reconocemos las legítimas diferencias que hay políticamente entre las fuerzas políticas que aquí están presentes. Y vuelvo a reiterar, no fuimos nosotros quienes hicimos propuestas con exclusiones y vetos", advirtió.

El jefe de bancada del comité DC e independientes, Héctor Barría, justificó la elección de Jiles. “Eso se produce por un criterio natural que es la que tiene la experiencia. Deberá comprender que el resto de nuestros diputados llega por primera vez a la Cámara y creo que lo responsable es que asuma una persona que tiene experiencia", dijo.

También matizó las declaraciones de Jiles, en las que dio a entender que le haría “la vida imposible” al gobierno de Kast. “Lo que ha declarado nuestra distinguida diputada Pamela Jiles es que en la medida que al Ejecutivo se le ocurra avanzar mediante decreto, nosotros vamos a ser una férrea oposición y por supuesto que vamos a estar resguardando la institucionalidad como corresponde. Esa es la cuña completa. No es necesario sacarla de contexto y desde ese punto de vista, por supuesto que respaldamos 100% lo que ha dicho Pamela Giles”, defendió,