Oposición critica manejo del gobierno en la pandemia y llama a legislar ley de ingresos de emergencia la próxima semana

En el marco de las negociaciones entre gobierno y oposición para alcanzar un acuerdo nacional que abarque protección, reactivación económica y estrategia fiscal, los presidentes de partidos opositores entregaron una declaración pública donde critican la estrategia del Ejecutivo para manejar la pandemia y plantean una serie de puntos centrados en el Ingreso Familiar de Emergencia.

En el documento, firmado por los timoneles Heraldo Muñoz (PPD), Alvaro Elizalde (PS), Fuad Chahin (DC), Carlos Maldonado (PR), Catalina Pérez (RD) y Luis Felipe Ramos (PL), se llama a aprobar a inicios de la próxima semana una nueva ley de ingresos de emergencia.

“Llamamos a legislar de inmediato sobre Ingreso Básico de Emergencia (IBE), y concordar un marco fiscal y de reactivación que pueda ser profundizado en las semanas venideras, por lo cual planteamos nuestras propuestas. No podemos hacer esperar más a las familias que, por no tener ingresos, exponen su vida y la de sus vecinos al Covid”, se señala, y se pide que se destinen al menos US$12 mil millones para enfrentar la emergencia Covid, “cuidando, además, que esos fondos no provengan de meras subejecuciones del presupuesto regular, a fin de mantener el necesario impulso fiscal”.

“Los datos de la evolución de la pandemia muestran el rotundo fracaso de la estrategia sanitaria del gobierno. Las propuestas económicas y sociales no pueden ignorar esta dramática urgencia. Llamamos a actuar inmediatamente para asegurar que el confinamiento sea posible”, se añade.

En los puntos enumerados por la oposición, se encuentran el monto y cobertura, la temporalidad del ingreso de emergencia, simplicidad en la entrega, entre otros.

