Orrego cuestiona informe de comisión investigadora por ProCultura: “Tiene errores de hecho que lo invalidan”

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, rechazó el informe de la comisión especial investigadora encargada de indagar los programas ejecutados por la Fundación ProCultura durante convenios con entidades estatales suscritos desde 2019 a la fecha.

En específico, la autoridad regional cuestionó las conclusiones a las que arriba el texto -aprobado este martes por la Cámara de Diputados- respecto de la responsabilidad que le cabría a él y al Gore por los dineros defraudados por la ONG encabezada por Alberto Larraín.

Cabe recordar que el informe de la comisión investigadora atribuye a Orrego “una responsabilidad particularmente significativa desde el punto de vista político, debido a su rol activo en impulsar y promover el proyecto “Quédate”, que implicó una transferencia directa de aproximadamente algo más de mil 600 millones de pesos a la Fundación ProCultura”.

Agrega que “esta asignación no solo se hizo de forma acelerada y sin el debido respaldo técnico-administrativo, sino también en un contexto de conocidos vínculos personales y profesionales previos con Alberto Larraín. Esta situación debió haber motivado la declaración inmediata de inhabilidad administrativa, acción que según la documentación revisada por la comisión no se efectuaron adecuada ni oportunamente”.

La respuesta de Orrego

Tras conocer el contenido del informe, el gobernador Orrego destacó que “cualquier comisión investigadora tiene que establecer bien primero los hechos para luego omitir juicios u opiniones sobre estos. Si los hechos son erróneos, las opiniones pueden adolecer de debilidad”.

“Respecto de los puntos de la Región Metropolitana, tiene errores de hecho profundos que lo invalidan”, relevó la autoridad regional.

Sobre los puntos rebatidos por Orrego, el texto indica que el gobernador de la RM contrató directamente a Larraín en la Corporación de Desarrollo Regional del Gobierno regional Metropolitano, en el contexto de iniciativas relacionadas con temas sociales y de salud mental.

“Ellos establecen que yo habría contratado a Alberto Larraín. Eso es falso, absolutamente falso. Lo que hubo fue un nombramiento de Alberto Larraín por parte del Consejo Regional, de una terna, junto a Mónica Zalaquett y Carolina Tohá, que fue aprobada por el Consejo, pero para ser miembro de un directorio (de la Corporación de Desarrollo Regional), sin remuneración, sin contrato y que no veía ninguno de los temas del gobierno regional. Entonces, es bien distinto que yo contrate a una persona en mi planilla a que un órgano colegiado, pluralista, como es el Core, lo nombre en una terna para ser (parte del) directorio”, destacó Orrego.

Asimismo, el gobernador de la RM cuestiona la sección del texto que indica que habría una “rendición insuficiente de aproximadamente mil millones de pesos” respecto del programa Quédate.

“Se habla de rendiciones insuficientes de mil millones. Aquí nuevamente entra en un error de hecho la Cámara de Diputados. Cuando tienes un proyecto de 1.600 millones (de pesos) y ejecutas 600, las rendiciones que se evalúan son de los 600 que se generaron. Todas esas están correctamente presentadas y fiscalizadas. Lo que ellos confunden es la plata que no se rindió, que es distinto. Si tú te robas mil millones y no los devuelves, no los rendiste, te los apropiaste. Es bien distinto, porque ahí la responsabilidad no es nuestra, es de ProCultura”, sostuvo la autoridad.

Asimismo, Orrego rechaza las conclusiones del informe en el sentido de que el proyecto de prevención del suicidio se aprobó con “inusitada rapidez”, haciendo alusión a un “mecanismo exprés”.

Desde el Gore indicaron que dicho proyecto siguió el conducto regular y que su tramitación demoró cinco meses, esto es, aseguraron, dos meses más que promedio de los 77 proyectos aprobados por el Gobierno Regional a fundaciones, corporaciones y universidades.