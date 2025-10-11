Orrego valora traslado del caso ProCultura a Santiago y afirma que “hemos colaborado con todas las instituciones”

El 6 de octubre, el Juzgado de Garantía de Antofagasta rechazó la apelación presentada por la Fiscalía que buscaba revertir la resolución que declaró la incompetencia del tribunal nortino en la investigación del caso ProCultura.

Con ello, la causa fue trasladada definitivamente al 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Sobre este traslado, el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, explicó que “nosotros desde el día uno no solamente somos querellantes en esta causa, sino que también hemos colaborado con todas las instituciones que la están impulsando”.

“Estamos conformes con que se haya aceptado nuestra postura del lugar para poder hacer la investigación en Santiago. Y también estamos muy conformes con lo que ha señalado el Consejo de Defensa del Estado, que es una institución centenaria, transversal y muy respetada, que ha dicho que no ve ningún hecho constitutivo de delito en las acusaciones que se me han formulado” , continuó.

Agregó que “estamos conformes, estamos colaborando y lo más importante, reafirmamos lo que siempre hemos dicho. Yo siempre he actuado de manera honesta, clara y transparente y eso es lo que esperamos demostrar en toda esta investigación”.

Sumó que “por ahora, a seguir haciendo aquello para lo cual la gente me elegió, que es recuperar la ciudad para las personas. El nombre se limpia primero trabajando, que es lo que estoy haciendo 24 horas al día, 7 días a la semana”.

“Hasta ahora, por lo menos, todas las instancias judiciales han ido confirmando lo que siempre hemos dicho, que hemos trabajado de manera honesta, clara y transparente y espero que se demuestre hasta el final”, concluyó.