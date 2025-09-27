Orrego vs. Alessandri: la disputa por los votos del D10 de dos “duros” de la derecha

En la disputa parlamentaria por los ocho escaños del distrito 10, un duelo particular comienza a instalarse en el corazón de la derecha: el que enfrentará al diputado Jorge Alessandri (UDI) y al excandidato a gobernador regional Francisco Orrego (RN). Ambos, representantes del ala más dura en cada una de sus colectividades . Un factor que los hace llegar a un electorado similar y, a su vez, ser los protagonistas de la reconfiguración del distrito.

El diseño del sistema D’Hondt obliga a que los partidos no solo midan sus fuerzas contra el adversario, sino también al interior de su propio pacto. Y en este caso, el subpacto de RN se instala con un potencial mayor. A la imagen de Orrego se suma la diputada María Luisa Cordero, una figura mediática que apuesta a la reelección y que obtuvo 20.500 votos en 2021.

Esa ventaja estructural preocupa en la UDI, donde Alessandri enfrenta el desafío de revalidar su escaño en un escenario más competitivo y con compañeras de lista menos reconocidas: Macarena Zarhi y María Jesús Schwerter.

De todas formas, la proyección de los propios partidos -incluidos los sondeos de la izquierda- coinciden en que el bloque opositor tiene espacio para aumentar su representación.

En un escenario probable, el reparto de los ocho cupos podría terminar con cinco para la derecha y tres para el oficialismo . Aunque esa perspectiva da cierta holgura tanto a Orrego como a Alessandri, también abre la interrogante sobre quién capitalizará mejor ese crecimiento al interior de Chile Vamos.

El perfil de los candidatos juega un rol clave. Alessandri, con dos períodos en la Cámara, ha cultivado un voto entre los electores mayores de 50 años de sectores tradicionales de Santiago. Su apellido, además, sigue teniendo un peso simbólico entre segmentos más conservadores. Orrego, en cambio, logró visibilidad tras su candidatura a la Gobernación Metropolitana, donde sorprendió con dos millones de votos (44%) en su primer apronte electoral.

Su fortaleza se concentra en comunas como Ñuñoa y Santiago, y entre votantes más jóvenes de derecha, que ven en él una figura con un discurso duro, pero menos asociado a la derecha clásica.

Ambos enfrentan una amenaza común: la irrupción de José Antonio Kast Adriasola , hijo del candidato presidencial y figura emergente del Partido Republicano. Su sola presencia tensiona la competencia, pues moviliza a un electorado similar y, al mismo tiempo, corre el cerco hacia la derecha, obligando a RN y la UDI a defender espacios de votación que en ciclos anteriores les resultaban seguros.

Entre ambas figuras hay una relación fluida. Para la campaña a la gobernación de Orrego, Alessandri organizó a los parlamentarios de la región para el despliegue. Y los dos comparten periódicamente panel en el programa Conectados, de Radio Agricultura.

Desde el mundo de los alcaldes, Sebastián Sichel ha expresado cercanía hacia Alessandri, mientras que Mario Desbordes se ha cuadrado con Orrego, aunque sin cerrar la puerta a gestos hacia el diputado UDI. Ese juego de respaldos refleja la dinámica mayor de Chile Vamos: un equilibrio delicado entre la necesidad de potenciar a todos sus candidatos y la disputa soterrada por quién logra consolidarse como el referente del sector en un distrito de alta visibilidad.

Para RN, la apuesta de Francisco Orrego no solo es una competencia personal con Jorge Alessandri, sino también la posibilidad de que el partido recupere un escaño histórico -con un militante- en el distrito 10.