Orsini, Castro y Cariola y otros 83 diputados se despidieron de la Cámara

Valparaiso, 5 de marzo 2026 Matias Ramirez, Karol Cariola, Luis Cuello. Alejandra Placencia, Boris Barrera y Candelaria Acevedo durante la sesion de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/ Aton Chile

86 diputados culminarán su periodo legislativo el próximo martes, cuando termine la legislatura 2022-2026.

La inmensa mayoría de ellos, se despidió este miércoles en una extensa jornada que finalizó con un amplio espacio para que los que terminan su mandato, pudieran despedirse.

Quien abrió los fuegos en el espacio de despedida fue la diputada Marcia Raphael (RN). Luego hablaron Patricio Rosas (FA), Jaime Sáez (FA), el futuro ministro de Culturas, Francisco Undurraga (Evópoli), Érika Olivera (Demócratas), ente otros.

Quien cerró el espacio de despedida fue el presidente de la corporación, José Miguel Castro (RN), quien destacó “las relaciones humanas que hay en los pasillos”, agradeció a su familia y se disculpó “por no haberme acordado de tantas cosas”, como llevarlos al dentista o no irlos a buscar al colegio.

“Traté de hacer lo mejor posible, les pido disculpas por todo lo que quizás no logré hacer, a todos aquellos que herí, que no escuché desde este puesto, pero me voy con la frente bien en alto”, finalizó el timonel de la corporación, visiblemente emocionado y tocando la campana para cerrar última la sesión.

Durante la jornada las bancadas despidieron también a sus parlamentarios. En el Frente Amplio hubo abrazos para Maite Orsini, a la diputada Ana María Bravo (PS) le regalaron flores y se vio emocionadas a las diputadas Karol Cariola (PC) y Daniella Cicardini (PS) que desde el miércoles serán senadoras.

En la bancada PC hubo mucha selfie con la diputada Alejandra Placencia y en los pasillos también varios despidieron al diputado Leonardo Soto (PS).

De esta manera, la Cámara cerró su periodo legislativo, pues el ni el lunes 9 ni el martes 10 habrá sesiones.