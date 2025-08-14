SUSCRÍBETE
Política

Pacto en riesgo: Demócratas y Chile Vamos coordinan reunión para destrabar tema Calisto

La reticencia de la UDI a incluir a Miguel Ángel Calisto colmó la paciencia del partido de Ximena Rincón, quienes leyeron una declaración en respaldo al actual diputado. Al cierre de esta nota, desde la coalición y la colectividad hacían esfuerzos para reunirse.

Rocío LatorrePor 
Rocío Latorre
21 Diciembre 2022 El ex Presidente Sebastian Piñera se reunion en su oficina de la comuna de Vitacura con los representantes del partido en formacion Democratas, Ximena Rincon, Matias Walker y Carlos Maldonado. Foto: Andres Perez Andres Perez

Hasta el cierre de esta edición, dirigentes de Demócratas y Chile Vamos intentaban coordinar una reunión la que tendría lugar durante la noche de este miércoles.

Algunas versiones, tanto del partido como de la coalición, sugerían que una de las opciones que asomó fue realizarla en casa del empresario -y jefe de estrategia de la campaña de Evelyn Matthei- Juan Sutil, quien ha estado pendiente del curso de las negociaciones.

Sin embargo, la opción que tomó ventaja hasta entrada la tarde era realizar el encuentro de forma telemática.

Y es que la relación entre Demócratas y Chile Vamos no pasa por su mejor momento. Particularmente con la UDI, quienes no han variado su posición respecto a no ceder el cupo al Senado por Aysén al independiente Miguel Ángel Calisto, quien hoy enfrenta un desafuero por una imputación de delitos de fraude al Fisco.

La vicepresidenta de la colectividad y encargada electoral, María José Hoffmann, señaló el martes en La Tercera que “me parece que Demócratas debiese revisar su decisión. Sería irresponsable insistir con alguien tan cuestionado.Esperamos que reconsideren su opinión". Ese mismo día, lo propio hizo el timonel gremialista Guillermo Ramírez en Tele13 Radio.

“En particular en el caso de Calisto -a quien yo le tengo afecto- yo no voy a hacer la pega de los tribunales de juzgar. Pero sí me parece una mala señal llevar como candidatos a personas que puedan estar cuestionadas por situaciones graves”, puntualizó.

Las declaraciones de ambos dirigentes terminaron por colmar la paciencia en el partido liderado por Ximena Rincón. Este miércoles, pasado el mediodía, la senadora cruzó hacia la Cámara para leer -flanqueada por dirigentes de Demócratas- una declaración en respaldo a Calisto.

“No le endosamos a nadie nuestras decisiones ni nuestras responsabilidades, ni a otros partidos ni a los candidatos presidenciales. Somos un partido que nació defendiendo a Chile desde la centroizquierda por el rechazo. Lo hicimos defendiendo principios y el bien del país. Y pagamos grandes costos por aquello”, señaló Rincón.

“Hoy, respecto del diputado Calisto, estamos defendiendo la presunción de inocencia. Su derecho a defensa y que sea la ciudadanía de la Región de Aysén -que le ha dado la más alta mayoría- la que decida si mantiene su confianza en él”, aseveró la senadora.

“Si el diputado Calisto es electo senador y luego es declarado culpable por los tribunales, perderá su cargo. Pero si finalmente es declarado inocente, como confiamos ocurrirá, muchos deberán pedirle disculpas”, afirmó.

En su alocución, la senadora no dudo en apuntar a Chile Vamos y recordó que en la elección municipal, la coalición apoyo al alcalde de Linares, Mario Meza, quien fue formalizado por los delitos de fraude al Fisco y mantenía como medida cautelar un arresto domiciliario nocturno.

Consolidar el pacto tiene especial relevancia para el apoyo que la tienda fundada por ex-DC dará a Evelyn Matthei. Ya retrasó en una ocasión el gesto de Demócratas a la abanderada agendado para el sábado pasado. El viernes, la colectividad sostuvo su consejo general hasta altas horas, extendiéndose hasta la madrugada del sábado.

Por eso mismo, Rincón explicó que -en teoría- su candidatura a La Moneda está depuesta. Aunque el partido logró constituirse en las tres regiones que restaban, el Servel aún no emite la resolución.

Por eso mismo, y consultada por el respaldo a Matthei, señaló que “hoy es responsabilidad de Chile Vamos para generar las condiciones para que su candidatura sea mayoritaria”.

