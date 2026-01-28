Para abordar estándar ético en sus futuros cargos: ministros de Kast reciben capacitación del Consejo para la Transparencia

Este miércoles 15 de los 24 futuros ministros de José Antonio Kast recibieron una capacitación del Consejo para la Transparencia.

La instancia, que estuvo orientada a explicar la estructura del Poder Ejecutivo y los procesos de toma de decisión al interior del Estado, se desarrolló en la oficina del mandatario electo, emplazada en La Gloria 88.

Los próximos ministros recibieron instrucción sobre el estándar ético exigible al ejercer cargos públicos de alta responsabilidad, la importancia de la Ley del Lobby y las facultades y límites que tendrán en sus funciones.

Los asistentes fueron Claudio Alvarado (Interior), José García Ruminot (Segpres), Mara Sedini (Segegob), María Paz Arzola (Educación), Ximena Lincolao (Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación), Fernando Rabat (Justicia), Jaime Campos (Agricultura), Judith Marín (Mujer), Tomás Rau (Trabajo), May Chomali (Salud), Martín Arrau (Obras Públicas), Louis de Grange (Transportes y Telecomunicaciones, Natalia Duco (Deporte), María Jesús Wulf (Desarrollo Social), Catalina Parot (Bienes Nacionales).

El gabinete de Kast seguirá teniendo actividades de esta índole, el lunes ya tuvo una charla similar con la Contraloría General de la República.