“Parece que tienen miedo a la competencia electoral”: Carter defiende su candidatura al Senado por La Araucanía y marca distancia de Chile Vamos

El exalcalde de La Florida y candidato a senador por La Araucanía, Rodolfo Carter, abordó las críticas que ha recibido por su candidatura, así como también su rol en la campaña presidencial de José Antonio Kast, la falta de estrategia en la campaña de Evelyn Matthei, y su distanciamiento con Chile Vamos.

En entrevista con Radio Pauta esta mañana, y consultado sobre las críticas que ha recibido tras su anuncio a ser candidato a senador por La Araucanía -específicamente de parte del diputado Henry Leal (UDI), quien también postula al Senado por La Araucanía-, y que apuntó que se iniciaba la temporada de “turismo electoral” en la zona, la exautoridad comunal expresó que su candidatura surgió de una conversación con el candidato republicano.

“Yo sigo coordinando los esfuerzos del programa de seguridad de la campaña de José Antonio (Kast). Justamente por eso, en una conversación muy personal entre él y yo, me pidió que no me restara este desafío electoral ”, apuntó.

Y añadió: “Yo no me cambié de domicilio porque no tenía pensado ser candidato al Senado en ninguna región”.

En esto, el exacalde señaló que “estas peleas pequeñas, son muy innecesarias”, ya que “hablan de un miedo que es bastante vergonzoso”.

“Mientras una región vive en el miedo al terror y a la violencia, hay algunos que parece que tienen miedo a la competencia electoral”, añadió.

Carter: “Debemos aprender del fracaso del Presidente Boric”

En cuanto a la candidatura presidencial de Kast, y del cual coordina el programa de seguridad, Carter apuntó a que se siente “más cómodo” en Republicanos que en Chile Vamos . Esto, explicó, ya que nota “un sentido de misión más claro”

“(En Chile Vamos) por un lado se habla de la unidad, pero por otro lado.... por un lado te dan la mano, y por otro lado hay una daga guardada, y eso es tan innecesario”, expresó. “De verdad hoy día yo creo que todas las oposiciones, Chile Vamos y el pacto Republicano, Social Cristiano y Libertario, se necesitan reciprocamente, y hay que poner lo que nos une ante lo que nos divide”.

En esto, apuntó a que ”más allá de criticarlo a él como gobernante (Gabriel Boric), es aprender de su fracaso".

“La gente pide que recuperemos la tranquilidad en las calles, que reactivemos el país y que detengamos la inmigración ilegal. Los otros temas que nos dividen quedarán para el futuro”, afirmó.

Carter sobre Matthei: “Hay una falta de estrategia permanente y de claridad de lo que tenemos que hacer”

En cuanto a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, Carter destacó que ella “es una gran persona”.

“Es una patriota, es una servidora pública, ha tenido una carrera de más de treinta años”, explicó. Sin embargo, apuntó, “evidentemente representa miradas distintas de la sociedad, opiniones cambiantes. Hay una falta de estrategia permanente y de claridad de lo que tenemos que hacer”

“De hecho, en algún minuto conversé con la misma candidata presidencial de esta realidad, y me daba cuenta que pensábamos en cosas completamente distintas. Me daba la impresión, y en esto no hay ningún reproche ni mala onda con ella, que era como volver a los 90. Y hoy día lo que estamos viviendo es una realidad completamente distinta”, afirmó.

En tanto, y en cuanto a por qué Kast estaría por sobre Matthei, Carter expresó que esto “no es un tema personal”, sino simplemente “quién está más capacitado para este momento tan importante en la historia, porque Chile es demasiado importante”.