SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Carter prevé pacto parlamentario por omisión entre Republicanos y Chile Vamos: “Sería un suicidio no hacerlo”

El exalcalde y aspirante a senador por La Araucanía descartó estar haciendo "turismo electoral" con su candidatura y, además, afirmó que "es probable" que en el futuro se transforme en militante de Republicanos.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
Diputada acusó a Contraloría la contratación de la mamá de Carter en la Muni de La Florida. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El exalcalde de La Florida y candidato al Senado por La Araucanía, Rodolfo Carter, destacó esta noche la importancia de que Chile Vamos y Republicanos alcancen un pacto por omisión con miras a las elecciones parlamentarias de noviembre, especialmente en las regiones binominales.

Esto, luego de que desde la oposición descataran alcanzar una lista única para enfrentar los comicios.

“Dos listas permiten llegar a una mayor cantidad de electores. Eso no implica que no podamos llegar a acuerdos con Chile Vamos en determinadas zonas, particularmente en las elecciones senatoriales binominales, como en Iquique, Atacama o Aysén. Tenemos que ponernos de acuerdo para potenciar en conjunto los resultados de la oposición; en el resto competiremos, y donde sea necesario afinaremos estrategias para obtener mejores resultados”, sostuvo Carter en entrevista con CNN Chile.

La otrora autoridad comunal, que pretende llegar al Senado apoyado por Republicanos, destacó que “no tengo duda de que vamos a llegar a un acuerdo en un pacto por omisión. Cualquiera de los candidatos de la oposición que gane la próxima elección presidencial —en particular José Antonio (Kast), que está en la mejor posición en las encuestas— necesita un Parlamento para gobernar. Sería un suicidio no alcanzar un acuerdo en las circunscripciones binominales, donde se eligen dos senadores, para asegurar al menos uno para la oposición. No tengo ninguna duda de que llegaremos a ese acuerdo”.

Turismo electoral

Consultado por las declaraciones del diputado UDI Henry Leal -quien también postula al Senado por La Araucanía-, respecto de que Carter estaría haciendo “turismo electoral” al no haber logrado un cupo por Santiago o Valparaíso, el exalcalde descartó que La Araucanía haya sido su segunda opción.

“José Antonio (Kast), hace una semana atrás (...) me pidió personalmente que tomara este desafío, no por mí, ni para mí, sino para representar una región que está muy dañada, muy dolida y que necesita una inyección de esperanza después de muchos años de abandono”, sostuvo.

Consultado por su mensaje a la gente de la Araucanía, sostuvo: “Yo a ellos quisiera decirles una sola cosa. Ojalá me den la oportunidad de escucharlos, más que hablar,de estar con ellos, más que decirles lo que tienen que hacer”, agregó.

Fotos con Kast

Consultado por posibles descuelgues de militantes de Chile Vamos que busquen acercarse a Kast para apoyar sus campañas a la Cámara o al Senado, Carter indicó: “Creo que lo que corresponde es actuar con lealtad con quien ha sido tu candidato presidencial. No puede ser que hayas estado con Evelyn Matthei cuando le sonreían las encuestas y la abandonas cuando las encuestas no están de tu lado.

“Es muy probable, ha ocurrido antes (...) El mundo electoral es tan denso y tan tenso en estos momentos que probablemente los que vean amenazada su reelección, incluso con Photoshop, van a tratar de hacerlo.(...) Pero que si me parece bien, no me parece bien”, agregó.

Y requerido sobre su opinión de que Kast se saque fotos con los candidatos descolgados, sostuvo que “José Antonio predica con el ejemplo. Tiempo atrás, cuando estaba la candidatura de Sebastián Sichel, hubo parlamentarios de Chile Vamos que fueron a sacar su foto y le dijo que no. Yo creo que es el único candidato presidencial en el mundo que rechace una foto que le podría aportar votos, porque hay un tema de coherencia”.

Militancia en Republicanos

En la ocasión, Carter fue consultado si, ante su acercamiento con Republicanos, piensa militar en la tienda encabezada por Arturo Squella: “Bueno, estamos conociéndonos, nos hemos acercado mucho, hace mucho tiempo que tenemos una relación de cariño con José Antonio y con los republicanos, por tanto, veremos en el tiempo hacia dónde conduce esta relación”

“Es probable que en el futuro termine militando en Republicanos, pero no lo voy a anunciar ahora, no va a ocurrir ahora. El tiempo lo irá diciendo”, indicó.

Discrepancias valóricas

Asimismo, el exalcalde fue requerido sobre sus discrepancias valóricas con Republicanos. Ante esto, señaló que “hoy día, como lo ha dicho José Antonio, tenemos unidad en lo que importa. Esas discusiones o discrepancias, esas diferencias, las valoremos en el futuro”.

“Hoy día estamos totalmente sintonizados en la causa de Chile, que es crecimiento económico, recuperar la tranquilidad. Y como lo ha dicho José Antonio, nos vamos a enfocar en las cosas que nos unen y no en las que nos separan”, sostuvo.

En este sentido, afirmó que un eventual gobierno del republicano se enfocará en tres temas: inmigración ilegal, seguridad y crecimiento económico.

“No nos vamos a salir de ahí. Y no porque tengamos temor al debate, es porque de verdad es lo que nos une. Hay una lección: el gran error de Gabriel Boric es haber creído, cuando llegó en esa marea de votos que lo eligió como Presidente de Chile, que él tenía derecho a cambiarlo todo. El talento de José Antonio Kast es escuchar al Chile profundo que le dice, ‘si usted quiere ser Presidente, enfóquese en la urgencia de hoy’”, manifestó.

Nicolás Ibáñez

Finalmente, calificó como “poco felices” las declaraciones del empresario Nicolás Ibáñez, quien, al destacar la necesidad de que la oposición fuera en una lista parlamentaria única, sostuvo en entrevista con Pulso que si las derechas no se ponen de acuerdo para la campaña presidencial, “no hay plata”.

“La verdad que no me gusta opinar sobre los opiniones de terceros, pero poco felices porque, de partida, el mundo no funciona así, se le hace un muy mal favor a la idea de la libertad con ese tipo de comentarios, pero francamente el que tiene que responder es el emisor de esas opiniones y no yo. No las comparto”, cerró.

Más sobre:Elecciones 2025Rodolfo CarterRepublicanosChile Vamos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Bancada RN solicita al director (i) del INBA aplicar “Aula Segura” y realizar denuncia penal tras grave ataque a profesor del recinto

Democracia Cristiana uruguaya respalda a la DC chilena por apoyar a Jeannette Jara pese a cuestionamientos internacionales

Los detalles de la investigación por licencias médicas en el Ejército, Armada y FACH ante la comisión investigadora

Ministerio de Defensa por licencias médicas en las FF.AA.: 602 uniformados están bajo sumario por salir del país durante reposo

“La desinformación viene del gobierno”: UDI responde acusaciones emitidas por Boric tras realizarse test de drogas

Detienen a dos nuevos sospechosos por el secuestro de empresario en Quilicura

Lo más leído

1.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

2.
Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

3.
El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

4.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

5.
El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Formalizan a directora de Educación por atropellar a un niño y darse a la fuga

Formalizan a directora de Educación por atropellar a un niño y darse a la fuga

Los cinco mejores momentos de un cautivante y viral streaming científico

Los cinco mejores momentos de un cautivante y viral streaming científico

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

Servicios

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Cómo recibir un collar de rastreo gratuito para mascotas: entregarán 5 mil en La Florida

Cómo recibir un collar de rastreo gratuito para mascotas: entregarán 5 mil en La Florida

Confirman fecha del pago anual del Bono Mujer Trabajadora: se entregarán hasta $678 mil

Confirman fecha del pago anual del Bono Mujer Trabajadora: se entregarán hasta $678 mil

Bancada RN solicita al director (i) del INBA aplicar “Aula Segura” y realizar denuncia penal tras grave ataque a profesor del recinto
Chile

Bancada RN solicita al director (i) del INBA aplicar “Aula Segura” y realizar denuncia penal tras grave ataque a profesor del recinto

Democracia Cristiana uruguaya respalda a la DC chilena por apoyar a Jeannette Jara pese a cuestionamientos internacionales

Carter prevé pacto parlamentario por omisión entre Republicanos y Chile Vamos: “Sería un suicidio no hacerlo”

Dirección del Trabajo establece que polémico “certificado laboral” vulnera derecho a la no discriminación
Negocios

Dirección del Trabajo establece que polémico “certificado laboral” vulnera derecho a la no discriminación

CMF se defiende y responde a la banca que velan “por el desarrollo de todo el mercado, no solo (por) el de una industria en particular”

El Ipsa marca un nuevo récord impulsado por salto de SQM ante noticias de menor producción china de litio

3 trucos que puedes hacer con Google Maps si eres peatón, ciclista o usuario del transporte público
Tendencias

3 trucos que puedes hacer con Google Maps si eres peatón, ciclista o usuario del transporte público

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años

Calor y posible lluvia: el inestable pronóstico para Santiago esta semana

Con Eduardo Vargas en el centro de la polémica: Limache da el golpe y golea a Audax Italiano en Quillota
El Deportivo

Con Eduardo Vargas en el centro de la polémica: Limache da el golpe y golea a Audax Italiano en Quillota

El remo y la esgrima le entregan al Team Chile nuevas medallas de oro en los Panamericanos Junior de Asunción

La reacción de Juan Tagle en la UC tras la aprobación final del Claro Arena

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Jennifer Aniston y la lucha de Matthew Perry contra las adicciones: “Me alegra que haya superado ese dolor”
Cultura y entretención

Jennifer Aniston y la lucha de Matthew Perry contra las adicciones: “Me alegra que haya superado ese dolor”

¿Planes de nuevo disco? Bob Dylan pasó unos días en un estudio de grabación

A fondo en la obra de un maestro: llega documental sobre Martin Scorsese

Macron propone coalición internacional de la ONU para “estabilizar” Gaza y critica planes israelíes como una “guerra permanente”
Mundo

Macron propone coalición internacional de la ONU para “estabilizar” Gaza y critica planes israelíes como una “guerra permanente”

Confirman la muerte en Venezuela de uno de los autores materiales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Trump ordena despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. y deja bajo control federal a la policía local

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos
Paula

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista