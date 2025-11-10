Parisi aborda trascendencia del último debate ad portas del 16/N: “Todos nos jugamos el paso a segunda vuelta todos los días”

Pasadas las 19 horas, el abanderado del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, arribó a los estudios de TVN para participar en en el debate organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), el último antes de las elecciones del próximo domingo.

En la ocasión, el economista afirmó que en el foro reforzará los ejes de su programa presidencial, para diferenciarse del resto, al reiterar que “no somos fachos ni comunachos”.

Al respecto, indicó que “los otros candidatos y sus postura” son “parte del problema” que afecta al país. “Volver siempre a las mismas definiciones, yo creo que no ayuda al desarrollo de Chile y en particular a la clase media”. “La gente de clase media lo está pasando mal, pero lo están pasando muy bien los políticos, tanto de izquierda como de derecha” , indicó con posterioridad.

Consultado si el debate de esta jornada marca alguna diferencia respecto de quién pasará a segunda vuelta, Parisi sostuvo que “yo creo que todos nos jugamos el paso a segunda vuelta todos los días. Es una lucha no menor, pero, afortunadamente, estamos con un cariño muy grande de la gente”.

Destitución del juez Ulloa

En tanto, respecto de la decisión del Senado de destituir al juez Antonio Ulloa por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla, la carta del PDG sostuvo: “Creo que es muy bueno, hay que mostrar que, en realidad, existen los tres poderes y que existe una fiscalización intermedia. Pero creo que hay otros jueces que han pasado libres y están haciendo bastante daño”.